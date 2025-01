Rihanna: Schlagfertige Reaktion auf dreiste Fan-Beleidigung

Der Troll war nicht der Einzige, der neue Musik fordert – auch wenn andere Fans freundlicher sind.

Unter einem Post auf Instagram beleidigt ein User Rihanna und fordert neue Musik – sie kontert ungeniert.

Ein guter Rutsch ins neue Jahr?

An Neujahr postet die aus Barbados stammende Sängerin ein ausgelassenes Video, in dem sie, gehüllt in einen dunkelgrauen Bademantel, mit ihren Freunden ins Jahr 2025 feiert. Die kleine Gruppe strahlt in die Kamera und zählt den Countdown runter, gefolgt von einem gegrölten „Happy New Year!“. Danach verkündet Rihanna stolz: „Ich habe das ganze Jahr nichts getrunken!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr als zwei Millionen Likes zählt der Beitrag und die 17.400 Kommentare sind vorwiegend Glückwünsche und kleine Liebesbotschaften an die Künstlerin. Einige Fans nutzten den Neujahrsgruß und forderten neue Musik für 2025 von der Musikerin. Ein User hatte allerdings offensichtlich keine Lust mehr, auf neue Musik zu warten und schrieb: „We want an album forehead“ (Auf Deutsch übersetzt: „Wir wollen ein Album, Stirn“) – eine Beleidigung gegen die Sängerin, die sich schon öfter damit konfrontiert sah, dass manche Menschen unnötigerweise über ihr Aussehen lästern.

Doch so einen Ton lässt Rihanna sich nicht so einfach bieten. Dass dieser Kommentar der „Breaking Dishes“-Interpretin wohl zu weit ging, bemerkte man spätestens dann, als die 36-Jährige überraschenderweise antwortete. In ihrem typisch scharfzüngigen Ton schrieb Riri: „Listen Lorenzo! You ain’t cute enough to be calling me by my black name you dizzy fuck!” (Auf Deutsch übersetzt: „Hör zu Lorenzo! Du bist nicht süß genug, um mich mit meinem schwarzen Namen anzusprechen, du Schwachkopf!“)

Kein neues Album von Rihanna seit 2016

Dass Fans sich neue Musik der mehrfach ausgezeichneten Sängerin wünschten, ist darauf zurückzuführen, dass 2024 ein weiteres musikalisch gesehen regungsloses Jahr für Rihanna verstrich. Rihannas letztes Studioalbum ANTI liegt mittlerweile neun Jahre zurück. Ihre letzte Single, ein Teil des „Black Panther: Wakanda Forever“-Soundtracks, wurde 2022 veröffentlicht und liegt somit mittlerweile auch fast drei Jahre zurück.

Hoffnung auf neue Musik macht Rihanna ihren Hörer:innen schon seit 2018. Damals deutete sie neues Material an und verkündete auf Instagram, dass sie es 2019 veröffentlichen würde. Im selben Jahr postete sie dann ein Video von einem tanzenden Hund, mit House of Pains „Jump Around“ im Hintergrund. Frecherweise betitelte die Sängerin das Video dann: „Ich, wie ich mir R9 alleine anhöre und mich weigere, es zu veröffentlichen.“

Die Hoffnung stirbt zuletzt

2020 wurde dann der sowieso schon schwächelnden Hoffnung der Fans ein jähes Ende gesetzt, als Riri diese aufforderte, sie nicht mehr zu bitten, während der Pandemie neues Material zu veröffentlichen.

Im Oktober 2023 verkündete „Entertainment Tonight“, dass Rihanna ein musikalisches Comeback plane, angeblich sogar einen Vertrag mit Live Nation unterschrieben habe und von 2024 bis 2025 auf Tour gehen wolle. Im Dezember 2023 ging die Musikerin selbst noch einen Schritt weiter und verriet, dass neue Musik und sogar eine Welttournee anstünden. Die Gerüchte zogen sich bis ins Jahr 2024, als im Februar auch Rihannas Partner A$AP Rocky bestätigte, dass diese noch immer an der neuen Platte arbeite, die von ihren Verehrer:innen so sehnsüchtig erwartet werde, wie „NME“ berichtet.

Doch im November 2024 dann ein weiterer Rückschlag für die Fangemeinde der „Bitch Better Have My Money“-Sängerin. Rihanna verkündete auf einer Fenty Launch Party in ihrer Heimatstadt Barbados: „Die Musik war das, was Aufmerksamkeit auf sich zog, aber Gott hatte andere Pläne für mich.“

Wann und ob nun neue Musik der Popikone erscheint, bleibt also weiter unklar.