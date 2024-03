Cardi B würde eine Zusammenarbeit mit Rihanna „so cool“ finden

Die Rapperin will aber erst „den perfekten Track“ für eine Zusammenarbeit liefern können.

Im Podcast „Million Dollaz Worth Of Game“ erzählte Cardi B, mit welchen Künstler:innen sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Dabei nannte sie auch Sängerin Rihanna, knüpfte die potentielle Zusammenarbeit aber an eine Bedingung ihrerseits.

Für Rihanna möchte Cardi B den perfekten Song schreiben

„Es gibt einige Leute, mit denen ich gerne einen Song machen würde, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich nicht das richtige Lied habe, um ihn ihnen zu geben. Vor allem, weil ich mehr Rap mache als bestimmte Songs, die ich mag“, erzählte die Musikerin in dem Podcast auf die Frage, mit wem sie sich eine Zusammenarbeit wünschen würde.

Cardi B fuhr fort: „Ich liebe Rihannas Musik, aber ich mache nicht so eine Musik. Ich höre mich irgendwie dumm an, wenn ich versuche, so zu singen, so zu klingen. Wenn ich also jemals den perfekten Track bekomme, kann ich nicht warten, bis ich das Gefühl habe: ‚Dieser Song … Ich weiß, dass er ihr gefallen wird.‘“ Die 31-Jährige fügte hinzu, dass eine Zusammenarbeit mit Rihanna „so cool“ wäre.

„100 Songs“ seien schon ready

Die „Bodak Yellow“-Rapperin bestätigte außerdem, dass sie bald einen gemeinsamen Track mit Shakira veröffentlichen wird. „Er ist mir in den Schoß gefallen“, sagte sie zu dem Stück. Kürzlich erzählte Cardi ihren Fans außerdem, dass sie noch in diesem Jahr ihr zweites Album herausbringen möchte, und sie verriet außerdem, dass sie schon „100 Songs“ dafür parat hat. Die Neuigkeiten kamen kurz nachdem sie ihre erste Single des Jahres, „Like What (Freestyle)“, am 02. März veröffentlicht hatte.