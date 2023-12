Rihanna deutet neue Musik und Tournee für 2024 an

„Ich will auf Tour gehen“, teilt Rihanna mit & sagt, dass sie dafür aber neue Musik herausbringen müsste.

In den vergangenen Jahren arbeitete Rihanna eher an Mode- und Make-up-Projekten als an neuer Musik. Nun deutete die Künstlerin allerdings auf der „Fenty x Puma Creeper Phatty“-Party an, dass nach sieben Jahren Pause eventuell ein neues Album folgen könnte. Genauso wie sie sich für 2024 eine Tour vorstellen könnte.

„Es ist nur fair, dass meine Fans das bekommen, worauf sie warten – neue Musik“

Rihanna und Puma haben eine gemeinsame Fashion-Kollektion herausgebracht. In dem Zuge veranstaltete die Sportswear-Marke ein Launch-Event, auf dem die 35-Jährige auch über ihre Musik-Pläne sprach. So verriet die R&B-Sängerin, dass sie gerne wieder auf Tour gehen würde, wofür es allerdings neue Musik bräuchte, gab die Musikerin zu. Danach machte Rihanna Andeutungen, dass sie und ihr Team bereits wissen würden, wie frische Songs von ihr klingen würden und sorgte damit für viele Spekulationen darüber, ob ein neues Album womöglich schon längst in den Startlöchern sei.

Konkret hieß es von ihr: „Wir werden immer wieder auf Tour gehen. Ich will wieder auf Tour gehen, wenn es neue Musik gibt. Wir wissen schon, was das [für Musik] sein wird. Meine letzte Tour ist schon lange her, ich finde es nur fair, dass meine Fans das bekommen, worauf sie gewartet haben – nämlich neue Musik. Und danach lass uns einfach alles in die Luft jagen.“

Medienberichten zufolge soll Rihanna bereits ein 36-Millionen-Euro-Comback-Deal mit Live Nation eingegangen sein, womit neue Musik und eine Tour in naher Zukunft gar nicht so unwahrscheinlich seien.

Zuletzt veröffentlichte Rihanna 2016 ihre Platte ANTI. Seither war sie eher auf Songs anderer Künstler:innen vertreten und steuerte auch Tracks zu „Black Panther“ bei. Weiterhin übernahm sie 2023 die Superbowl-Halftimeshow, die sie auch nutzte, um ihre zweite Schwangerschaft offiziell zu machen.