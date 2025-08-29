RK und Genezio in den TikTok-Charts: Ist „Viano“ der neue Sommerhit?

Alles zum Doppel-Release der französischen Newcomer.

Im Juli veröffentlichten die französischen Rapper RK und Genezio in einem gemeinsamen Projekt zwei neue Songs. Nun landen sie mit ihrem Hit „Viano“ in den TikTok-Charts.

Französischer Hit auf TikTok: Der Hype um „Viano“

In Deutschland kannte sie bislang fast niemand, in Frankreich aber sind sie bereits bekannte Figuren der Rap-Szene. Nun sorgen der 24-jährige RK und der 21-jährige Genezio mit ihrem Song „Viano“ für Aufsehen auf TikTok und landen damit in den oberen Rängen der am häufigsten geteilten Songs. Die Kombination aus RKs rohen Texten und treibenden Beats sowie Genezios melodischen, eingängigen Vibes ließ die beiden Rapper in die Wochen-Charts einsteigen. Trotz einer Länge von nicht einmal zwei Minuten schafft es der Song, eine sommerliche Atmosphäre einzufangen. Die erinnert stilistisch an Bad Bunny und ist perfekt für das Kurz-Video-Format von TikTok.

Laut der Statistik auf TikTok sind es vor allem Nutzer:innen zwischen 18 und 24 Jahren, die „Viano“ in Tanzvideos oder anderen Clips verwenden. Die Reichweite der beiden Künstler ist in den letzten sieben Tagen jedenfalls gestiegen. Während RK und Genezio in der französischen Szene bereits eine klaren Kurs in der Rap-Landschaft verfolgen, haben die Rapper nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Potential, sich als vielversprechende Newcomer zu etablieren.

Doppel-Release: Trap trifft Reggaeton

„Viano“ entstand zusammen mit „Encore“ als Doppel-Projekt, das sie in einem geteilten Musikvideo veröffentlichten. Damit setzen sie einen Gegentrend zur klassischen Single-/Clip-Routine. Sie beweisen damit, dass stilistische Vielfalt auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck kommen kann. Kritiker:innen bezeichnen die Veröffentlichung der beiden Rapper als „musikalisches Alchemie-Labor“. Die stilistische Gegenüberstellung der beiden Musiker markiere einen kreativen Schritt in der Produktion und Veröffentlichung von Subgenre-übergreifender Musik.

Die Mischung aus Trap, Rap und hybriden Beats gibt den Songs eine dichte, aber energetische Atmosphäre. „Encore“ stellt RKs rohe und frontale Art in den Vordergrund, während „Viano“ mehr von Genezianos Reggaeton-Elementen getragen wird. Eine gemeinsame EP sei bereits im Gespräch, konkrete Pläne wurden bislang aber noch nicht offiziell bestätigt.