„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ geben die ersten Acts für 2020 bekannt

Das wird Dich auch interessieren





2020 feiern die Festivals Rock am Ring und Rock im Park ihren 60. Geburtstag – zumindest in Summe. „Rock am Ring“ gibt es seit nunmehr 35 Jahren, „Rock im Park“ seit 25 Jahren.

Am 17. September 2019 veröffentlichten die Zwillingsfestivals die erste Bandwelle der Acts für das kommende Jahr. Darunter verbergen sich gleich mehrere Hochkaräter.

Alle bisher bestätigten Acts für Rock am Ring und Rock im Park 2020:

Die beiden Festivals finden vom 05. bis zum 07. Juni 2020 statt. „Rock am Ring“ findet wie (fast) jedes Jahr am Nürburgring in der Eifel statt; „Rock im Park“ auf dem Zeppelinplatz in Nürnberg.