Rock am Ring 2020: Datum

Das „Rock am Ring“ Festival 2020 findet vom 05. Juni bis 07. Juni 2020 statt.

Veranstaltungsort

„Rock am Ring“ findet seit 2017 wieder an seinem namensgebenden Zuhause statt. 2015 und 2016 fand Deutschlands größtes Rockfestival in Mendig statt, seit 2017 wird es wieder am Nürburgring in der Eifel veranstaltet.

Adresse:

Nürburgring Grand-Prix Strecke 2

53520 Nürburg

Preise & Tickets

Seit 2019 gibt es eine wichtige Neuerung bei „Rock am Ring“ bei der Trennung von Festivalticket sowie Camping- und Parkkarte, die auch 2020 unabhängig voneinander erworben werden können.

Für das „Rock Am Ring“-Festival 2020 gibt es Wochenendtickets ab 149 Euro und VIP-Tickets für 999 Euro. Des Weiteren wird es auch noch kostenpflichtige Tagesparkplätze für alle Fans geben, die nicht campen wollen.

Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise findet Ihr direkt beim Veranstalter bzw. bei Eventim.de:

Line-up

Auch 2020 erwartet Besucher des „Rock am Ring“ wieder eine laute Mischung aus Rock, Metal, HipHop und nochmal Rock. Bisher sind jedoch noch keine offiziellen Acts bestätigt. 2019 traten unter anderem Die Ärzte, Tool, Slayer und Slipknot auf.

Timetable

Der Timetable für Rock am Ring 2020 ist noch nicht bekannt

Anfahrt

Livestream und TV

Auch 2020 ist davon auszugehen, dass ausgewählte „Rock am Ring“-Shows live im Internet oder zeitversetzt im TV ausgestrahlt werden. Sobald Termine bekannt sind, tragen wir sie hier nach.

Wettervorhersage

Wir kennen die Prognose noch nicht, Jörg Kachelmann auch noch nicht – aber ein paar Tage vor Festivalbeginn werden wir mehr wissen.