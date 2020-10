Rock-Wunderkind Nandi Bushell hat Dave Grohl einen Song geschrieben

Foto: Nandi Bushell/YouTube. All rights reserved., Nandi Bushell/YouTube. All rights reserved.. All rights reserved.

Es ist das absurdeste Battle des Jahres: Das zehnjährige Rock-Naturtalent Nandi Bushell und der Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl liefern sich seit einem Monat ein virales Schlagzeugduell. Nachdem Grohl die junge Musikerin mit einem eigenen Song geehrt hat, ist sie ihm nachgekommen und hat ihrem Idol ein selbstgeschriebenes Lied mit dem Titel „Rock and Grohl“ gewidmet. Für die Entstehung des Songs sei sie sogar in ein Studio gegangen, schreibt Bushell im Text unter dem neuen YouTube-Video und fügt hinzu: „Ich habe alle Instrumenten-Parts selbst erfunden und gespielt, genau wie Sie!“

In dem knapp vierminütigen Video sieht man die Zehnjährige am Schlagzeug, Bass, an der Gitarre – und erstmals singen. „Herr Grohl, der Song, den Sie für mich geschrieben haben, war wirklich, wirklich episch! Sie sind legendär!“, schreibt Bushell in dem dazugehörigen Text. „Ich habe einen Song für Sie geschrieben, um Danke zu sagen! (…) Ich hoffe, Sie lieben meinen Song so sehr wie ich Ihren Song für mich liebe! Wer auch immer diese Runde gewinnt, es war eine Ehre, gegen Sie zu kämpfen.“ Zudem erzählt die Schlagzeugerin in dem Text, dass sie „Rock and Grohl“ in einem richtigen Studio gemeinsam mit zwei Produzenten aufnehmen durfte. Diesen Anlass nannte sie „eine der besten Erfahrungen meines Lebens“.

Das Rockbattle begann vor etwa einem Monat, als das Wunderkind den Foo-Fighters-Hit „Everlong“ coverte und Dave Grohl prompt reagierte: Er lud ein eigenes Video hoch, in dem er „Dead End Friends“ von Them Crooked Vultures neu interpretierte und forderte Bushell dazu auf, es ihm gleich zu tun. Als sie diesem Aufruf nachkam, musste Grohl seine Niederlage eingestehen und schrieb dem Mädchen eine persönliche Lobeshymne. Es scheint, das dieses epische Drumbattle damit vorerst zu einem Ende kommt – doch es wird sicherlich nicht das letzte sein.