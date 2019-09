Das wird Dich auch interessieren





Datum:

Das Roskilde Festival findet vom 17.06.2020 bis zum 04.07.2020 statt und feiert dann sein 50. Jubiläum.

Veranstaltungsort:

Das Festival findet seit 1971 bei Roskilde, auf der dänischen Insel Seeland, statt.

Adresse:

Festivalpladsen

4000 Roskilde (Daenemark)

Darupvej 19

Preise & Tickets:

Auf der Homepage des Festivals ist es momentan möglich, eine Art Ticket-Bezahlungs-Abo abzuschließen. Entscheidet man sich, von jetzt an neun Monate einen Preis von 250 dänischen Kronen zu bezahlen, so erhält man am Ende dieser Zeit ein vollständiges Festival-Ticket. Umgerechnet wären es 33,52€ im Monat, also insgesamt 301,68€ (bei dem aktuellen Wechselkurs. Stand: 04. September 2019).

Man kann außerdem die Variante wählen, in der man nur fünf Monate bezahlen muss. Der monatliche Preis liegt hier dann bei 450 dänischen Kronen, umgerechnet also 60,33€ pro Monat und eine Gesamtsumme von 301,65€. Alles in allem nehmen sich beide Angebote also nichts.

Zudem ist es möglich, Beträge zu verschenken, ab einem Wert von 50 dänischen Kronen.

Tickets findet Ihr hier.

Line-up:

Das Line-up für die 50. Ausgabe des Roskilde Festivals wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Da es sich aber traditionell um ein äußerst umfangreiches Line-up handelt ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft erste Updates gegeben werden.

Timetable:

Ohne Line-up ist leider auch kein Timetable möglich. Sobald es aber erste News dazu gibt, findet Ihr sie hier.

Anfahrt:

TV-/Internet-Livestream:

Ob und wie Auftritte von zu Hause aus verfolgt werden können, ist noch nicht bekannt.

Wettervorhersage

Ein Wetterbericht liegt für diesen Zeitraum noch nicht vor. Der dänische Jörg Kachelmann wird aber bestimmt noch rechtzeitig auf Twitter verkünden wie die Wetterlage vor Ort aussehen wird.