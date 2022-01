Kehrt Harrison Ford als Han Solo in „Das Buch von Boba Fett“ zurück?

Gerüchten zufolge hat Harrison Ford einen Gastauftritt in der Disney+-Serie „Das Buch von Boba Fett“ in London gedreht. Die Vermutung liegt nahe, dass er in der Rolle des Han Solo einen Gastauftritt erhält. Es wäre nach dem Auftritt Luke Skywalkers in „The Mandalorian“ die zweite Rückkehr einer großen „Star Wars“-Figur auf Disney+.

Anscheinend soll es im Finale der aktuellen „Star Wars“-Serie „Das Buch von Boba Fett“ ein Wiedersehen mit Han Solo geben. Im Netz ranken sich Gerüchte und Theorien um ein mögliches Mitwirken Fords, der aktuell ja auch noch mit den Dreharbeiten zu „Indiana Jones 5“ beschäftigt ist. Grund für die brodelnde Gerüchteküche ist ein angeblicher Leak, der besagt, dass Ford als Han Solo im Serienfinale zu sehen sein wird. Dieser Leak wurde mittlerweile von mehreren Seiten bestätigt und gewinnt somit zumindest an Glaubwürdigkeit.

Bereits für die Sequel-Trilogie ließ sich Ford überreden, erneut in die Rolle Solos zu schlüpfen. Chronologisch gesehen würde ein Auftritt der beliebten Figur in „Das Buch von Boba Fett“ funktionieren, stimmen die Zeitlinien von Filmen und Serie überein. Die Serie spielt zur gleichen Zeit wie „The Mandalorian“ und ist zwischen den Filmen „Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und „Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht“ angesiedelt.

I was REALLY skeptical that this was true but I have too many sources telling me its indeed true. https://t.co/PJRzVC8VBH

— Nick ‚Professor Hulk‘ Santos (@ProfHulksLab) December 21, 2021