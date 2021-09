Die neue Streaming-Konzertreihe #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS ist in vollem Gange. Nachdem mit Alice Merton und Mathea bereits zwei großartige Sängerinnen das neue Format eröffneten, ist mit Mighty Oaks nun eine mit allen Wassern gewaschene Band dran.

Bekanntes Folk-Trio aus Berlin

Mighty Oaks ist das 2010 gegründete Folk-Trio um den Sänger, Gitarristen und Mandolinisten Ian Hooper. 2012 veröffentlichte die Band ihre Debüt-EP MIGHTY OAKS. Zwei Jahre später ging es bereits mit internationalen Größen wie Kings Of Leon, Chvrches und den Shout Out Louds auf Tournee. Das Debütalbum der Band, HOWL, erschien im Jahr 2014 — mittlerweile kommt die Band auf vier Studioalben. Zuletzt veröffentlichte die Band 2021 den Longplayer MEXICO. Vielen ist der charismatische Ian Hooper aber auch aus dem TV bekannt: Hooper war nämlich Teil der achten Staffel der VOX-Show „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ und begeisterte Kolleg*innen und Zuschauer*innen mit seinen emotionalen, rauen Performances.



Mighty Oaks, das wissen ihre Fans seit vielen Jahren, sind live eine Wucht — und das in jedem Format. Was Hooper & Co. sich für ihre Spezialshow am 16.9.2021 wohl einfallen lassen? Da gastiert die Band nämlich bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS. Ab 19 Uhr kann man dem Konzert via Livestream folgen. Damit nicht genug: Im Livechat beantwortet die Band nebenbei auch noch Fan-Fragen. Ein absoluter Pflichttermin für alle Fans von Folk, Country, Indie und akustischer Musik!

#SEATsounds LIVE x MUSIKEXPRESS

Bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS spielen bekannte wie auch aufstrebende Künstler*innen ganz besondere und intime Shows — im Tonstudio oder anderen persönlichen, ungewöhnlichen und speziellen Orten. Neben großartigen Performances haben Fans auch die Möglichkeit, den Musiker*innen in einem Livechat Fragen zu stellen. Alle vergangenen Konzerte kann man noch einmal auf dem YouTube-Channel von #SEATsoundsLIVE erleben. Mehr Informationen finden sich auf Musikexpress.de/seatsoundslive.