#SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS geht in die zweite Runde. Nachdem das neue Streaming-Konzertformat Ende Juli von Alice Merton eröffnet wurde, ist am 19. August 2021 die österreichische Sängerin und Chartstürmerin Mathea mit einer exklusiven Show zu Gast.

Mit 2X in die Charts

Zum ersten Mal machte Mathea im Jahr 2018 auf sich aufmerksam — da gelang der gebürtigen Salzburgerin mit ihrer Single 2X ein fulminanter Sommerhit. In Österreich kletterte das Lied auf den Spitzenplatz der Single-Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet. Auch in Deutschland schaffte es 2X in die Charts. Die Musik der 23-Jährigen ist deutschsprachiger, urbaner und extrem eingängiger Pop, der unter anderem von US-Superstar Alicia Keys und dem österreichischen Rapper RAF Camora beeinflusst wurde.



Insgesamt veröffentlichte Mathea bis heute zehn Singles, ein Studioalbum namens M sowie den Longplayer M-AKUSTIK. Zuschauer der Castingshow THE VOICE OF GERMANY dürften sich ebenfalls an sie erinnern: Die Künstlerin war in der sechsten Staffel als Kandidatin dabei und schaffte es bis in die Sing Offs.

Mathea live bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS

Mathea spielt am 19. August 2021 im Rahmen von #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS ein exklusives Live-Konzert — und beantwortet im Livechat Fragen von Fans. Zu sehen gibt es das Konzert auf der YouTube-Seite der Konzertreihe.

#SEATSOUNDSLIVE X MUSIKEXPRESS

Die neue Streaming-Reihe #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS bringt sommerliches Konzertfeeling ins Wohnzimmer. Bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS spielen Künstler*innen ganz besondere und intime Shows — im Tonstudio oder anderen persönlichen, ungewöhnlichen und speziellen Orten. Neben Performances haben Fans auch die Möglichkeit, den Musiker*innen in einem Livechat Fragen zu stellen. Alle vergangenen Konzerte kann man noch einmal auf dem YouTube-Channel von #SEATsoundsLIVE erleben. Mehr Informationen finden sich auf Musikexpress.de/seatsoundslive.