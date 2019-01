Seeed geben fünf neue Zusatzkonzerte für 2019 bekannt

Seeed haben fünf Zusatzkonzerte für den November 2019 bekanntgegeben. Am 21. November wird die Band um Peter Fox den Reigen mit einem zweiten Gig in der Leipziger Arena beginnen. Den Abschluss der – abgesehen von den neuen Terminen – komplett ausverkauften Tournee wird ein weiterer Auftritt in Münchens Olympiahalle am 27. November bilden.

Obwohl Seeed bereits gut einen Monat nach dem Tod ihres Sängers Demba Nabé, der am 31. Mai 2018 im Alter von nur 46 Jahren verstarb, ankündigten, weiter als Band agieren zu wollen, blieben Zweifel, ob die Gruppe die lange Tour durch Deutschland, die Schweiz, Luxemburg und Österreich wirklich in voller Länge antreten werde. Mit der Ankündigung der Zusatzkonzerte dürften sich jedoch auch die letzten Zweifel über das Stattfinden der Seeed-Tour zerschlagen haben.

Tickets für die Zusatzkonzerte können ab dem 31. Januar, 12 Uhr, auf der Website Seeeds‘ erstanden werden.

Kooperation

Alle Termine der Seeed-Tour 2019 hier im Überblick:

11.10.19 Frankfurt | Jahrhunderthalle

12.10.19 Frankfurt | Jahrhunderthalle

13.10.19 Hamburg | Sporthalle

14.10.19 Hamburg | Sporthalle

16.10.19 Dortmund | Westfalenhalle

17.10.19 Mannheim | SAP Arena

18.10.19 Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyerhalle

19.10.19 Leipzig | Arena

22.10.19 Köln | Lanxess Arena

23.10.19 Bremen | ÖVB Arena

25.10.19 Esch/Alzette | Rockhal

26.10.19 Kempten | BigBox

28.10.19 Zürich | Hallenstadion

30.10.19 München | Olympiahalle

01.11.19 Wien | Stadthalle

02.11.19 Linz | Tips Arena

04.11.19 Nürnberg | Arena Nürnberger Versicherung

05.11.19 Hannover | TUI Arena

06.11.19 Berlin | Max-Schmeling-Halle

07.11.19 Berlin | Max-Schmeling-Halle

21.11.19 Leipzig | Arena

23.11.19 Hamburg | Barclaycard Arena

25.11.19 Dortmund | Westfalenhalle

26.11.19 Köln | Lanxess Arena

27.11.19 München | Olympiahalle

Wann es neue Musik zu hören geben wird, steht noch nicht genau fest. In einem Interview mit dem rbb sagte Peter Fox bereits im Frühjahr 2018, dass Seeed an neuer Musik arbeiten, ein komplettes Album sei aber „immer eine schwierige Angelegenheit“.