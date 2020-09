Sharon Van Etten covert „Hurt“ von Nine Inch Nails

Foto: Sounds of Saving/Youtube, Sounds of Saving/Youtube. All rights reserved.

Sharon Van Etten hat auf YoTtube ein Cover von Nine Inch Nails‚ „Hurt“ veröffentlicht. Die Performance ist Teil der Sounds of Savings „Song that Found Me at the Right Time“-Reihe und wurde in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Hotline zur Suizidvermeidung, Lifeline, aufgenommen.

Seht Euch hier den Clip an:

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/jpguLriXLik?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Zu Beginn des Videos erklärt Van Etten ihre persönliche Geschichte zum Song von Nine Inch Nails:

„Ich war das stereotypische mittlere Kind und habe mich immer missverstanden gefühlt. Mit meinem ältesten Bruder bin ich durch die Musik am besten klargekommen. Als ich Gitarre spielen lernte, gab er mir eine Schachtel Kassetten.“ „Als ‚Hurt‘ gespielt wurde, habe ich mich zu dem Song sehr verbunden gefühlt, erinnerte mich aber zugleich daran, dass auch mein Bruder den Song gehört hatte. Wir haben nie wirklich über tiefe Gefühle gesprochen, aber immer Musik miteinander geteilt. Es war wie ein erstes Zeichen, das mein Bruder auf einer emotionaleren Ebene mit mir in Kontakt treten will, nicht nur auf dem Level von ‚Wir zeigen uns gegenseitig Musik‘.“

Vergangene Woche teilte die Musikerin den neuen Song „All Over Again“. Dieser wurde ursprünglich 2015 als B-Seite der EP „I Don’t Want To Let You Down“ aufgenommen.

Hört „All Over Again“ hier im Stream:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: I Don't Want To Let You Down b\/w All Over Again\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/2P2iw3dbdpj1zmSg86IVvw?si=LLvtUFXqSMyaYpYB5ZKHzg\"><\/iframe>"

Sharon Van Ettens jüngstes Album REMIND ME TOMORROW erschien 2019 und wurde vom Musikexpress mit 3,5 von 6 möglichen Sternen bewertet. ME-Autor André Boße schrieb passend dazu: „Zwischen betörend und verstörend: Die Songwriterin tastet sich weiter in die Düsternis“. Lest hier die ganze Rezension.

„REMIND ME TOMORROW“ streamen: