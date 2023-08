Ski Aggu ft. $OHO BANI veröffentlichen ihre neue Single „Theater“

Ski Aggu veröffentlicht zusammen mit $OHO BANI den neuen Partytrack „Theater“.

Ski Aggu und $OHO BANI machen in ihrem neuen Track „Theater“ und nehmen einen dabei mit durch eine wilde Partynacht.

Ski Aggu und $OHO BANI machen die Party unsicher

Nachdem Ski Aggu im Juli seinen Liebestrack „mietfrei“ veröffentlichte, zeigt der Deutschrapper in „Theater“ mal wieder eine andere Facette von sich. Dabei bereiten sich Ski Aggu und $OHO BANI auf eine Partynacht vor und erklären, was es bedeutet, wenn die beiden „Theater“ machen:

„Schrei laut, heute machen wir Theater/Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da war’n/Und der Rémy lässt mich fliegen wie ein Fasan/Und wir sind nicht wie du, Dicka, nein, nicht ma‘ eine Faser“

Der Beat dazu stammt von Dauner und Ericson. Während Ski Aggu mit dem Track wieder Feierlaune anstimmt, bieten seine letzten Veröffentlichungen mehrere Perspektiven vom Rapper. So lieferte er mit dem Song „Mandala“ ein Liebeslied, in dem er sich die Zukunft mit seinem Partner in Crime ausmalt. Mehr zu Ski Aggus Facettenreichtum und was genau dahinter steckt, könnt ihr in unserem Interview mit Ski Aggu nachlesen.