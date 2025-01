Skunk Anansie veröffentlichen ersten neuen Song seit fast drei Jahren

In der neuen Single „An Artist Is An Artist“ dreht sich alles um Alterdiskriminierung und Anerkennungsdrang.

Nach fast drei Jahren Stille melden sich Skunk Anansie mit einem Track-Release zurück. Der Titel des rund dreiminütigen Songs: „An Artist Is An Artist“. Inhaltlich befasst sich die UK-Rockband mit Alterdiskriminierung und Anerkennungsdrang in Zeiten von Social Media. Ein Lyric-Clip gibt es zur neuen Single auch zu sehen.

David Sitek von TV On The Radio mischte mit

„An Artist Is An Artist“ wurde von David Sitek (TV On The Radio) produziert. Er war in der Vergangenheit auch schon für Solang und Yeah Yeah Yeahs sowie Santigold tätig. „Sein Name schien auf vielen Platten zu stehen, die uns gefielen. Aber keine der Platten klang gleich. Sie klangen alle frisch, aber vor allem klangen die Künstler alle wie sie selbst“, so Sängerin Skin über den Produzenten in der Pressemitteilung.

Hört hier in „An Artist Is An Artist“ rein:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Skunk Anansie touren ab März in Deutschland

Die Band bringt das neue Stück sicher auch schon im Frühjahr mit auf Tour. Ab Mitte März sind sie hierzulande live zu sehen. Die Tourdaten im Überblick: