Queerfeindlicher Überfall: DJ-Paar kriegt Support von Romy, Ellen Allien, Skunk Anansie & Co

Die DJs Kim Ann Foxman und Cora wurden in der Hauptstadt auf aggressivste Weise niedergeschlagen.

Auf Instagram haben das DJ-Paar Kim Ann Foxman und Cora von einem mutmaßlich homophoben Übergriff auf sich berichtet. Mitten am Tag sollen sie am 5. April nahe der Berliner Thielenbrücke von einer jungen Frau und einem jungen Mann attackiert und immer wieder zu Boden geschlagen worden sein. Unterstützung bekamen sie keine von Passant:innen.

„Völlig unprovozierter“ Angriff

In dem mit zwei Fotos (einem von sich und einem mit den verpixelt dargestellten Angreifer:innen) versehenen Post beschreiben sie, dass sie Händchen haltend durch den Kiez liefen und ihren ersten Jahrestag als Pärchen feierten. Und dann: „Wir waren glücklich in unserer eigenen Welt und überlegten, wohin wir an unserem Jahrestag zum Abendessen gehen sollten, als eine junge Frau, die an uns vorbeiging, die Hand ausstreckte und Cora völlig unprovoziert in den Schritt fasste.“

Die Angreiferin schlug Cora unvermittelt ins Gesicht, nachdem diese sie ansprechen wollte: „Es ging so schnell, und bevor ich überhaupt verarbeiten konnte, was geschah, wurde sie durch die Wucht der Schläge zu Boden geworfen, und Blut tropfte an ihrer Wange herunter“, so Foxman über das Geschehen. Weiterhin führt sie aus, dass die junge Frau mit einem ebenfalls jungen Mann unterwegs war, der nun auch handgreiflich wurde: „Ich wurde von beiden zu Boden geschlagen. Als ich am Boden lag, traten sie mir in den Rücken und in die Beine.“

Wie lange die Attacke andauerte, könnten sie nun nicht mehr sagen, aber sie berichten von immer wieder neu entdeckten blauen Flecken.

Skin von Skunk Anansie: „Das ist eine Schande“ – weitere supporten

Im Netz bekunden viele Promis nun ihr Beileid. Sowohl Peggy Gou als auch Romy, Skunk Anansie, Cormac, Perel, Ellen Allien und Jennifer Cardini haben unter dem Post des DJ-Paares kommentiert.

Skin von Skunk Anansie schreibt zum Beispiel: „Das ist eine Schande, bitte macht ihre Gesichter nicht unkenntlich, lasst das Internet sein Ding machen. Wir werden von allen Seiten angegriffen, nur weil wir wir selbst sind! Diese Leute sollten verhaftet werden“, so ihr Kommentar auch dazu, dass Kim Ann Foxman und Cora die Attackierenden, die sie versuchten, zu filmen, nun nur verpixelt in ihrem Beitrag präsentieren.

Rapperin Ebow kommentiert: „Ich sende euch Liebe und Kraft. Es tut mir so leid, dass ihr das erleben müsst.“

DJ Peggy Gou informiert: „Ich habe dich gerade angerufen, Boo, ruf mich zurück, ich will dir helfen, sie zu finden.“

Autor:in Hengameh Yaghoobifarah antwortet: „Das ist so beschissen. Es tut mir leid, dass euch das passiert ist. Ich sende euch viel Kraft und Liebe.“

In eine ähnliche Richtung geht Ellen Allien: „Ufff das ist ja furchtbar ~ :-! Eure Liebe ist stärker – Cora werde gesund. kim + Cora, ich wünsche euch unendlich viel Liebe ~ die Polizei wird sie finden …“

Und Romy von The xx lässt wissen: „Es tut mir so leid, dass euch beiden das passiert ist, Kim Ann, es ist so schockierend und schrecklich. Ich hoffe wirklich, dass sie gefasst werden und dass es euch beiden so gut wie möglich geht, ich sende euch so viel Liebe“

Wie es um die aktuellen Ermittlungen der Täter:innen steht, ist unbekannt.