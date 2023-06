Slowdive kündigen neues Album und Tour an

Die Platte EVERYTHING IS ALIVE kommt am 1. September heraus – und eine erste Single gibt es auch bereits zu hören.

Slowdive haben bekanntgegeben, dass ihr kürzlich fertiggestelltes fünftes Album EVERYTHING IS ALIVE am 1. September 2023 erscheint. Die Ankündigung kommt zusammen mit einer neuen Reihe von Tourdaten für 2023 sowie der ersten Single „kisses“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Produktion der Platte hat bereits im Herbst 2020 begonnen, wie die Band damals öffentlich machte. Dafür nahm das britische Quintett über die folgenden zwei Jahre hinweg in ganz Großbritannien auf und wurde von Lead-Gitarrist und Songwriter Neil Halstead produziert. Sechs der acht Tracks mischte Shawn Everett ab.

Mehr über EVERYTHING IS ALIVE

„Es gab einige tiefgreifende Veränderungen für einige von uns persönlich“, teilt Sängerin und Gitarristin Rachel Goswell in einem Statement mit und spielt damit auf den Tod ihrer Mutter sowie den Tod des Vaters von Schlagzeuger Simon Scott im Jahr 2020 an, denen das neue Werk gewidmet ist.

„Diese Scheidewege spiegeln sich im vielschichtigen emotionalen Tenor der Musik von Slowdive wider; alles ist lebendig und schwer von Erfahrung, aber jede Note ist ausgeglichen, weise und unbedingt auf Hoffnung ausgerichtet. Ihre einzigartige Alchemie verkörpert auf subtile Weise sowohl Traurigkeit als auch Dankbarkeit, Erdverbundenheit und Aufschwung.“

Die Tracklist:

01. „shanty“

02. „prayer remembered“

03. „alife“

04. „andalucia plays“

05. „kisses“

06. „skin in the game“

07. „chained to a cloud“

08. „the slab“

Slowdive auf Tour: Die Termine

Nach den Sommerstopps beim Glastonbury Festival, in Japan, Australien und anderen Ländern werden Slowdive eine Nordamerika-Tournee starten, die am 23. September in Toronto beginnt. Die Shoegaze-Gruppe wird bis Anfang November auch mehrere Termine in Großbritannien und Irland spielen.

Wer großer Fan ist, könnte zum Beispiel an folgenden Terminen für einen Auftritt nach England oder Irland reisen:

30.10. – Glasgow, UK @ QMU

31.10. – Manchester, UK @ Ritz

01.11. – Bristol, UK @ SWX

03.11. – London, UK @ Troxy

05.11. – Belfast, UK @ Mandela Hall

06.11. – Dublin, IR @ National Stadium

Tickets werden ab Freitag, 23. Juni, über Ticketmaster verkauft.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

EVERYTHING IS ALIVE folgt auf die im Jahr 2017 erschienene selbstbetitelte LP von Slowdive, die damals ihre erste Veröffentlichung seit 22 Jahren war.