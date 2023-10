Ed Sheeran rauchte Joints mit Snoop Dogg, bis er „nichts mehr sehen konnte“

Der Sänger rauchte im Backstage Marihuana „nur um zu beweisen, dass ich mit Snoop Dogg geraucht habe.“

Mit Snoop Dogg im Backstage Marihuana rauchen? Klingt nach einer absurden Fantasie. Doch genau das erlebte Ed Sheeran im australischen Melbourne nach einem Konzert des Rappers. Das vertraut der „Shape of You“-Sänger am 2. Oktober in dem Podcast „Conan O’Brien Needs a Friend“ dem gleichnamigen Comedian und Moderator an.

Sheeran besuchte die Show im März 2023 zusammen mit seiner Frau Cherry Seaborn und seiner Schwiegermutter. Dank ihres gemeinsamen Freundes, dem Schauspieler und Regisseur Russell Crowe, durfte er danach hinter die Bühne, um Snoop Dogg zu treffen, erzählte der Musiker im Gespräch.

„Ich rauche eigentlich überhaupt nicht. Ich war in der Umkleidekabine und sie haben einfach [geraucht], Stummel für Stummel für Stummel für Stummel. Ich dachte mir, irgendwann in der Nacht muss ich es tun, nur um zu sagen, dass ich mit Snoop Dogg geraucht habe“, meint der Musiker gegenüber Conan O’Brien. Die Künstler seien in ein gutes Gespräch verwickelt gewesen, bevor der „Drop It Like It’s Hot“-Rapper seinem Gast etwas zum Rauchen anbot.

„Er sagte: ‚Willst du etwas?‘ und ich sagte: ‚Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir hatten ein gutes Gespräch. Also habe ich ein bisschen genommen und dachte: ‚Ich fühle mich gar nicht so schlecht, das ist gut. Dann habe ich noch ein bisschen mehr genommen, und dann habe ich noch ein bisschen mehr genommen, und dann habe ich noch ein bisschen mehr genommen“, erinnert sich der britische Singer-Songwriter. „Ich weiß nur noch, dass ich ihn ansah und meinte: Ich kann gerade nichts sehen.“

Bereits in seiner Disney-Plus-Dokumentarserie „The Sum of it All“ lieferte Ed Sheeran einen Einblick in das Ausmaß seines früheren Drogenkonsums. Der Sänger fing an Rauschmittel zu nehmen, nachdem er es bei seinen Freunden beobachte. Um welche Drogen es sich genau handelt, erwähnt er nicht. „Und dann [habe ich] es irgendwie ausprobiert. Und dann wurde es zu einer Gewohnheit, die man einmal in der Woche und dann einmal am Tag und dann zweimal am Tag und dann ohne Alkohol macht. Es entstanden einfach schlechte Schwingungen“, erzählt Sheeran gegenüber dem US-amerikanischen ROLLING STONE.

Am 29. September veröffentlichte Ed Sheeran sein aktuelles Album AUTUMN VARIATIONS. Die 14 neuen Tracks der Platte sind vom Herbst inspiriert. Im November wird der Sänger sein Werk in voller Länge bei zwei ausverkauften Konzerten in der Royal Albert Hall in London spielen.

Hört hier in die Podcast-Episode mit Ed Sheeran rein: