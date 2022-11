Snoop Doggs Leben wird verfilmt

Am Mittwoch (09. November) kündigte Universal Pictures an, einen Film über das Leben von Snoop Dogg zu drehen. Das Filmstudio verkündete die Neuigkeit auf Twitter und Snoop Dogg teilte die Nachricht mit den Worten: „Endlich. Das wird Spaß machen“.

Der 51-jährige Rapper aus Longbeach veröffentlichte sein Debütalbum DOGGYSTYLE im Jahr 1993 und bekam 2018 einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Mit den Worten: „Wie heißt er? Snoop Dooogggyyy Doooooggg. Das ist richtig, wir arbeiten mit dem Dogg Father persönlich zusammen, um seine legendäre Lebensgeschichte auf die Leinwand zu bringen“, kündigte Universal Studios das Filmprojekt an. Neben Snoop Dogg, der selbstverständlich an dem Film mitwirken wird, wird Joe Robert Cole als Drehbuchautor dabei sein. Cole hat als Co-Autor an den beiden „Black Panther“-Filmen gearbeitet. Als Regisseure sollen Allen Hughes, der die Regie bei „Menage II Society“ führte und Sara Ramaker, die an dem Dokumentarfilm „Parkland Rising“ arbeitete.

„Ich habe lange darauf gewartet, dieses Projekt auf die Beine zu stellen, weil ich den richtigen Regisseur, den perfekten Drehbuchautor und die beste Filmgesellschaft auswählen wollte, mit der ich zusammenarbeiten kann und die das Vermächtnis, das ich auf der Leinwand darzustellen versuche, und die Erinnerung, die ich hinterlassen möchte, versteht“, erzählte Snoop Dogg über den Film.

Joe Robert Cole ist der Meinung, das Studio „hat bewiesen, dass sie einen Film wie diesen zu etwas Besonderem machen können.“ So war Universal Pictures bereits für Filme wie „8 Mile“ (2002) über Eminem und „Straight Outta Compton“ (2015) über die Rap-Gruppe N.W.A zuständig.

Snoop Dogg selbst hatte schon etliche Filmauftritte wie etwa in „Training Day“ (2001) und „Starsky & Hutch“ (2004).

Der Rapper hatte wenige Tage vor seinem Superbowl-Auftritt mit Dr.Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Eminem bekannt gegeben, dass er das Label „Death Row Records“ gekauft hat. Unter der Leitung des Labels veröffentlichte er sein Debütalbum und das darauffolgende Album THE DOGGFATHER, bis er sich 1998 von ihnen trennte. Zuletzt brachte er das Album GANGSTA GRILLZ: I STILL GOT IT mit DJ Drama heraus und im November soll außerdem der Nachfolger zu Snoop Doggs DOGGYSTYLE unter dem Namen MISSIONARY mit Dr.Dre erscheinen.