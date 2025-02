So feiern Oasis 25. Jubiläum von STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS

Oasis feiert das 25-jährige Jubiläum der Platte STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS.

Das vierte Studioalbum von Oasis, STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS, wurde am 28. Februar 2000 veröffentlicht – jetzt, 25 Jahre später, feiert die Band das Jubiläum mit einer Wiederveröffentlichung der Platte.

Ein gefeiertes Experiment – die vierte Oasis-Platte

Das Album markierte damals einen Meilenstein, es war nämlich das erste Album, das Liam und Noel Gallagher unter ihrem eigenen Label Big Brother Recording Ltd. veröffentlichten. Das Unternehmen wurde knapp davor – im Januar 2000 – gegründet und war das Resultat der plötzlichen Schließung des britischen Labels Creation Records, bei dem Oasis davor war.

Und auch vom Sound her galt das Album als Pionierarbeit im Repertoire von Oasis. Noel Gallagher schlug damals eine neue Richtung ein und setzte auf einen eher experimentellen Ansatz. Der Stil der Aufnahmen auf der Platte ist stark von modernem, psychedelischem Rock geprägt.

Trotz des neuen Konzepts feierte STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS großen Erfolg. In Großbritannien schoss das Album auf Platz eins der Albumcharts und verkaufte sich alleine in der ersten Woche rund 310 000 Mal. Mittlerweile ist die Platte sogar mit Doppelplatin ausgezeichnet. Auch in Deutschland erklomm Oasis mit der Scheibe im Jahr 2000 die Charts und erreichte zu Spitzenzeiten sogar Platz fünf.

Die Trackliste zu STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS

1. ‘Fuckin’ In the Bushes’

2. ‘Go Let It Out’

3. ‘Who Feels Love?’

4. ‘Put Yer Money Where Yer Mouth Is’

5. ‘Little James’

6. ‘Gas Panic!’

7. ‘Where Did It All Go Wrong?’

8. ‘Sunday Morning Call’

9. ‘I Can See A Liar’

10. ‘Roll It Over’

Die bunte Wiederveröffentlichung kommt am 28. Februar 2025

Die Wiederveröffentlichung soll am exakt gleichen Tag, am 28. Februar, wie das Original erscheinen, nur eben 25 Jahre später. Die Platte wird in limitierter Auflage auf Vinyl erhältlich sein, einschließlich einer silbernen LP und einer offiziellen, exklusiven blau-lilafarbenen Marmor-LP. Vorbestellen kann man die Wiederbelebung von STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS übrigens auch schon – über den Onlineshop der Band.

Doch für 2025 hat Oasis noch einiges in petto: Die Band plant nämlich auch eine große Comeback-Tournee. Die Tour soll schon im Sommer diesen Jahres beginnen und wird das erste Mal seit 2009 sein, dass Oasis gemeinsam auftreten. Nach Deutschland soll es mit der Tour nur vorerst leider nicht gehen.