So wird „10 Dinge, die ich an dir hasse“ zum Musical

Die Szene, in der Julia Stiles’ Figur Kat ein emotionales Gedicht vorträgt und dabei Heath Ledgers Charakter direkt ins Herz trifft, kennen alle, die in den 2000ern groß geworden sind. Jetzt soll der Filmklassiker „10 Dinge, die ich an dir hasse“ (von 1999) für den Broadway adaptiert werden, als eine Musical-Version. Für das Kreativteam wurden prominente Namen verkündet: Carly Rae Jepsen wird gemeinsam mit Produzent und Songwriter Ethan Gruska den Score komponieren. Die Buchvorlage entsteht unter der Mitwirkung von Autorin, Regisseurin und Schauspielerin Lena Dunham („Girls“).

Der 90s-Film, eine moderne Adaption von William Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ von 1594, machte unter anderem Heath Ledger, Julia Stiles und Joseph Gordon-Levitt einem breiten Publikum bekannt. Das Musical dürfte einige Neuinterpretationen auf der Bühne bereithalten.

Mehr über die neue Fassung des Klassikers

„Call Me Maybe“-Sängerin Carly Rae Jepsen, arbeitete in der Vergangenheit bereits eng mit Ethan Gruska zusammen (THE LOVELIEST TIME). Gruska, der unter anderem mit Bon Iver (SO UNIMPORTANT) und Phoebe Bridgers (STRANGER IN THE ALPS) zusammengearbeitet hat, bringt Erfahrung aus verschiedenen Genres mit. Für das Broadway-Musical werden beide gemeinsam neue Songs kreieren. Es wird erwartet, dass sich der Stil an Jepsens charakteristisch melodisch-emotionalem Pop orientieren dürfte.

Für Regie und Choreografie konnte Christopher Wheeldon gewonnen werden, der 2015 mit dem Tony Award für die „Beste Choreographie“ ausgezeichnet wurde. Die musikalische Leitung übernimmt der Dirigent Tom Kitt, als Produzent fungiert Mike Bosner, bekannt durch „Beautiful – The Carole King Musical“. Lena Dunham, die durch die HBO-Serie „Girls“ internationale Bekanntheit erlangte, wird gemeinsam mit der Dramatikerin Jessica Huang das Buch zum Musical schreiben. Ein Premierentermin sowie Details zur Besetzung wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Julia Stiles über die Magie am Filmset

Zum 20-jährigen Jubiläum des Films teilte Julia Stiles 2020 in einem Interview mit „NME“ mit: „Für mich war das ein ganz besonderer Moment, weil es mein großer Durchbruch war. Ich erinnere mich noch genau an die Szene, in der ich das Gedicht vortrage – das war gegen Ende der Dreharbeiten. Es war ein ganz echtes, unerwartetes Gefühl, als ich plötzlich in Tränen ausbreche – und das spiegelte wider, wie ich mich während des gesamten Drehs gefühlt habe.“

Und weiter: „Wir waren alle wirklich präsent und es war total ungezwungen. Keiner der Schauspieler:innen war abgestumpft oder abgeschaltet. Wir hatten einfach eine richtig gute Zeit.“

Für alle, die den Klassiker noch einmal erleben möchten, ist „10 Dinge, die ich an dir hasse“ aktuell auf Disney+ und Amazon Prime verfügbar.