Sophia Kennedy streamt neue Single „Cat On My Tongue“ und kündigt Album an

Auf sanften Synthiewellen schreitet sie hinfort – das jedoch mit Schmackes. Nachdem Sophia Kennedy im Sommer 2017 mit ihrem gleichnamigen Debütalbum international Bewunderung auslöste, veröffentlicht sie nun ihre neue Single „Cat On My Tongue“ und kündigt im gleichen Zuge ihr neues Album an. Die Platte heißt MONSTERS und erscheint am 7. Mai.

„Als würde ich nackt einen Regenbogen hinuntergleiten“

In „Cat On My Tongue“ verschmilzt Kennedys unverwechselbare Stimme mit psychedelischen Glitzerwelten. Und in einem Spagat aus Sprechgesang und treibender Melodie erzählt die Sängerin von bitteren Wahrheiten und verwirrender Liebe. Kennedy sagt selbst über den Track: „Der Song ist eine filmisch verwegene Teenage Rebel Story – wie aus Welt der Shangri-Las, Lovers-Rock kombiniert mit psychedelischem HipHop – aber für mich ist der eigentliche Star des Songs die Melodie. Wie so ein helles, süchtig machendes Strahlen. Es ist einfach so befriedigend! Als würde ich nackt einen Regenbogen hinuntergleiten, während ich winzig kleinen Engelsbabys zuwinke“, so Kennedy laut einer Pressemitteilung.

MONSTERS wird ein Album der schwankenden Dichotomien

Die in Baltimore, USA, aufgewachsene und in Hamburg lebende Musikerin kündigte ebenfalls ihr kommendes Album MONSTERS an. Im Pressetext heißt es zum Album: „Sie taumelt, sie torkelt, als wäre sie auf dem Heimweg nach einer langen Nacht. Die Musik flattert, nicht alle Streicher und Synthies sind genau gestimmt. Der Boden schwankt. Und doch hat die Musik mehr Platz zum Atmen. Sie ist kaputter und wirkt lebendiger. Es ist noch immer Sophia Kennedy, wie wir sie lieben. Aber sie ist jetzt viele. MONSTERS ist Musik zur bipolaren Gegenwart. Ein Album, das die Fliehkräfte der Zeit nicht abwehrt, sondern in dreizehn Songs zum Tanz bittet.“

Das ist die Trackliste des kommenden Albums MONSTERS: