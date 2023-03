„The Girl Is Crying In Her Latte“: Sparks veröffentlichen Musikvideo mit Cate Blanchett

Sparks haben am Donnerstag (2. März) mit „The Girl Is Crying In Her Latte“ den ersten Song aus ihrem gleichnamigen Album herausgebracht. Dieses erscheint am 26. Mai über Island Records. In dem Musikvideo zu der erschienenen Auskopplung ist die zweifache Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett zu sehen.

„Wir haben Cate Blanchett letztes Jahr bei den César Awards in Paris getroffen, als wir noch nicht wissen konnten, das ein Jahr später eine der besten Schauspielerinnen unserer Zeit (und eine großartige Persönlichkeit!) zustimmen würde, ihre ‚booty-shaking skills‘ dem ersten Video von unserem neuen Album THE GIRL IS CRYING IN HER LATTE zu leihen. Träume werden tatsächlich wahr. Wir werden heute Nacht gut schlafen mit dem Wissen, für immer sagen zu können, dass wir an der Seite von Cate Blanchett in einem Film zu sehen sind!“, erklärten die Brüder in einer Presseerklärung.

Nach dem Album-Release gehen Ron und Russell Mael auf Nordamerika- und Europa-Tour. Am 18. Juni spielen sie im Rahmen dessen im Berliner Tempodrom, wofür es noch Tickets gibt.

Cate Blanchett ist derzeit für ihre Hauptrolle als Dirigentin in „Tár“ für ihren dritten Academy-Award nominiert. Das Drama von Todd Field läuft seit Donnerstag (2. März) in den deutschen Kinos.