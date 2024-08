Spice Girls: Reunion-Tour wohl wegen Streit bei Geri & Mel B geplatzt

Es gibt wohl Stress bei den Spice Girls, was wohl ausgedehnte Tournee-Pläne zerschlagen lässt.

„Friendship never ends“, oder etwa doch? Die Spice Girls werden 30. Zumindest steht ihr 30-jähriges Jubiläum an. Zu diesem Anlass plante die Girlband wohl eigentlich eine Reunion-Tour. Doch diese Pläne sollen jetzt auf Eis liegen, denn zwei der Gruppe können sich, Gerüchten zufolge, nicht einigen. Ganz konkret: Geri Halliwell (heute Geri Horner) und Mel B sollen im Clinch liegen.

Vor einigen Monaten wurden die Stimmen um eine Reunion-Tour lauter. Die Bandmitglieder – Geri Horner, Mel B, Emma Bunton, und Mel C – sollen über neue Konzerttermine gesprochen haben. Sogar ein Gastauftritt von Victoria Beckham stand im Raum. Daraus wird nun wohl aber nichts und das vor allem wohl, weil sich Ginger Spice und Scary Spice nicht mehr an einen Tisch setzen können, wie „Bild“ berichtet.

Wer wird zu Diva Spice?

Die Spannungen zwischen Horner und Brown sind schon länger Thema. Insider:innen berichten von einer Reihe von Sticheleien. Eine dieser Provokationen scheint erst mal ein Versehen. Horner wollte ihrer Freundin doch nur, über die sozialen Medien, zum Geburtstag gratulieren oder war es etwa ein Pflicht-Post an eine Ex-Kollegin? Der Beitrag, den man heute noch auf dem Profil der Sängerin finden kann, lässt auf ersteres schließen: „Happy birthday @officialmelb! Hope you have an amazing day!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Screenshots lassen an der Intention allerdings zweifeln. Ursprünglich lautete der Text nämlich: „Sent images to Pippa and this wording asked her to tweak where needed. Happy birthday @officialmelb! Hope you have an amazing day!“ Pippa, übrigens ihre PR-Beraterin, hatte also freie Handhabe, ob der persönliche Text an eine gute Freundin in die PR-Strategie passt oder nicht.

Geburtstage haben bei den Spice Girls scheinbar Eskalationspotential. Auch Mel B stichelte anlässlich Horners Geburtstag in Richtung der Britin. In ihrer Instagram-Story gratulierte sie zum „75. Geburtstag“ und teilte dabei weniger schmeichelhafte Fotos aus der Vergangenheit.

Ihr Alter ist, Berichten zu Folge, eh ein wunder Punkt bei Ginger Spice. Das scheint der nur drei Jahre jüngeren Brown aber egal. Denn auch in einem Podcast-Interview mit „So Wrong It’s Right“ scherzt sie über das Alter ihrer (ehemaligen) Freundin: „Niemand weiß, wie alt Geri ist. Niemand hat ihren Pass gesehen. Ich meine, wir sind um die Welt gereist, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie alt sie ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Drama auf der Bühne und abseits davon

Neben den Bandkonflikten steht die Sängerin aktuell auch vor persönlichen Herausforderungen. Vor Kurzem wurden ihrem Ehemann, Christian Horner, unangemessenes Verhalten gegenüber einer Assistentin vorgeworfen. Ein Insider erklärt, dass Geri Horner aufgrund der anhaltenden Probleme und des zusätzlichen Stresses nicht bereit sei, die Bühne gemeinsam mit Mel B zu betreten.

Die Spice Girls, die sich 2001 offiziell auflösten, sind bis heute die erfolgreichste Girlgroup, die Großbritannien je zu bieten hatte. Ihre Debüt-Single „Wannabe“ führte in mehr als 30 Ländern Platz 1 der Charts an und gilt als meistverkaufte Girlband-Single aller (bisherigen) Zeiten. haben eine dauerhafte kulturelle Präsenz hinterlassen.

Die Band hat sich bisher nicht offiziell zu den aktuellen Konflikten und der Verzögerung der Reunion-Pläne geäußert. Ob und wann die Spice Girls wieder gemeinsam auf einer Stage stehen werden, ist daher noch ungewiss.