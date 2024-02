Die Sängerin kann die Gerüchte um ein Comeback der Spice Girls nicht bestätigen.

Mel C muss ihrer Kollegin Mel B widersprechen, die im Januar ein gemeinsames Projekt der fünf Bandmitglieder andeutete – sogar Victoria Beckham sollte Teil davon sein.

„Ich kann nicht bestätigen, dass etwas geplant ist“

Scary Spice (alias Mel B) erzählte vergangenen Monat in der „Jennifer Hudson Show“, dass die fünf Frauen „definitiv an etwas arbeiten“ würden.

Jetzt muss Sporty Spice Melanie C die Fans der Gruppe allerdings enttäuschen. Gegenüber dem UK-Magazin „The Sun“ sagte sie, dass die Chancen auf ein Comeback der Spice Girls eher schlecht stehen. „Ich kann nicht bestätigen, dass etwas geplant ist, aber wir sprechen über verschiedene Möglichkeiten.“ Die vollen Zeitpläne und unterschiedlichen Interessen der Musikerinnen machen es jedoch schwierig, ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen.

Die Reunion ist wohl nur ein Wunsch von Mel B

Warum ihre Kollegin bereits von einer geplanten Rückkehr der Girlgroup gesprochen hat, erklärt Mel C so: „Melanie mag es, Dinge zu manifestieren und sie denkt, wenn sie etwas oft genug sagt, wird es passieren.“ Es ging also nur um den eigenen Wunsch von Mel B und weniger um ein bereits fertig geplantes Spice-Girls-Projekt.

Dass viele Fans der Band sich ein Comeback wünschen, ist nicht überraschend. Bis heute gehören die Spice Girls zu den erfolgreichsten Girlgroup-Acts aus Großbritannien. Ihre Debüt-Single „Wannabe“ war in mehr als 30 Ländern auf Platz eins der Charts und gilt als meistverkaufte Girlband-Single aller Zeiten.