Überraschung bei den Avengers: Chris Evans kehrt als Captain America zurück

Der „Avengers: Doomsday"-Trailer enthüllt die Rückkehr von Chris Evans als Steve Rogers – mit Kind und mysteriösem Besucher. Jetzt ansehen.

Der erste Trailer zu „Avengers: Doomsday“ ist offiziell erschienen und gewährt einen ersten Einblick in die nächste große Marvel-Produktion. Damit ist das Material nun auch außerhalb der exklusiven Kinovorschau von „Avatar: Fire and Ash“ zu sehen. Neben großer Vorfreude sorgt vor allem die Rückkehr von Chris Evans als Steve Rogers alias Captain America für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig melden sich auch kritische Stimmen aus der Fangemeinde zu Wort. Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler zum Trailer.

Was uns der Trailer verrät

Der rund einminütige Trailer spielt zunächst vor einem unscheinbaren Haus im Stil der 1970er-Jahre, vor dem ein Motorrad geparkt ist. In der folgenden Einstellung wird klar: Steve Rogers selbst tritt ins Bild. Chris Evans ist als Captain America zu sehen, während er ein kleines Kind auf dem Arm hält. Kurz darauf erscheint die Texteinblendung: „Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday.“ Den Abschluss bildet das Auftreten einer geheimnisvollen, ritterlich wirkenden Figur, die Rogers mit den Worten „Hello, Captain“ begrüßt.

Einordnung und offene Fragen zur Handlung

Zuletzt war Steve Rogers in „Avengers: Endgame“ zu sehen, nachdem er die Infinity-Steine in ihre jeweiligen Zeitlinien zurückgebracht hatte. Anschließend kehrte er gealtert in die Hauptzeitlinie zurück und übergab sein Schild an Sam Wilson (Anthony Mackie). Danach entschied er sich, in der Vergangenheit bei Peggy Carter (Hayley Atwell) zu bleiben. Der neue Trailer wirft nun zahlreiche Fragen auf: Ist der gezeigte Steve Rogers derselbe aus der bekannten Erde-616-Zeitlinie, oder handelt es sich um eine alternative Variante? Auch die Identität des Kindes bleibt offen. In den Comics hat Steve Rogers zwei Söhne, James und Ian, was Raum für Spekulationen lässt. Ebenso unklar ist, wer die Mutter des Kindes sein könnte.

Hier geht es zum Trailer:

Marvels Strategie und weitere Teaser

Regie führen bei „Avengers: Doomsday“ erneut die Russo-Brüder, die ihre Rückkehr hinter die Kamera bereits 2024 bestätigten. Der veröffentlichte Trailer scheint jedoch nur ein Teil einer größeren Marketingstrategie zu sein. Wie der „Hollywood Reporter“ berichtete, sollen in den kommenden Wochen mehrere weitere Teaser folgen, die jeweils unterschiedliche Figuren aus dem Film in den Mittelpunkt stellen. Diese kurzen Vorschauen sollen jeweils für eine Woche im Kino vor James Camerons „Avatar: Fire and Ash“ zu sehen sein. Der Kinostart der neuen Marvel-Produktion in den USA ist am 18. Dezember 2026, für deutsche Kinos wurde der 19. Dezember 2026 bestätigt.