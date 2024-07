Stevie Nicks musste während Taylor Swifts Konzert weinen (Video)

Die Fleetwod-Mac-Sängerin war sichtlich von „You’re On Your Own, Kid“ gerührt.

Ende Juni spielte Taylor Swift insgesamt drei Konzerte in Dublin und durfte sich bei ihrer Abschlussshow am Sonntag (30. Juni) über den Besuch von Stevie Nicks freuen. Die 76-Jährige schaute sich zum ersten Mal einen Gig des Popstars an und musste bei dem Song „You’re On Your Own, Kid“ einige Tränen vergießen.

Ein Song mit XL-Bedeutung

Doch warum brachte ausgerechnet „You’re On Your Own, Kid“ Nicks bei der Show in der irischen Hauptstadt zum Weinen? Was ihre persönliche Verbindung zum Song ist, teilte Stevie Nicks bereits 2023 während eines eigenen Konzertes in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, mit. Die Sängerin bedankte sich damals bei Swift für den Track, der ihr geholfen habe, den Tod von Fleetwood-Mac-Kollegin Christine McVie zu verarbeiten: „Ich danke Taylor Swift dafür, dass sie mir den Gefallen getan hat, einen Song namens ,You’re on Your Own, Kid‘ zu schreiben. Das ist die Traurigkeit, die ich fühle.“ Das Stück nun live zu erleben, schien Nicks so noch einmal besonders zu berühren.

Konzertbesucher:innen teilten auf X Mitschnitte von Stevie Nicks‘ Rührung:

Nachdem sich Nicks während ihres Auftritts 2023 bei Swift bedankte, nahm sie sich auch noch die Zeit, um über Christine McVie und ihr gutes Verhältnis zu ihr zu sprechen: „Solange Chris da war – sogar auf der anderen Seite der Welt – haben wir nicht miteinander gesprochen. Wir brauchten nicht zu telefonieren, wir waren wirklich keine Telefonkumpel. Dann gingen wir zurück zu Fleetwood Mac, wir kamen rein und es hieß: ,Kleine Schwester, wie geht es dir?‘ Es war, als wäre nie eine Minute vergangen, nie ein Streit in unseren ganzen 47 Jahren.“ Durch den Verlust habe sie nun das Gefühl auf sich „allein gestellt zu sein“.

Taylor Swift widmete Stevie Nicks einen Song

Ein weiteres Highlight des Swift-Konzertabends in Dublin war das Live-Debüt ihres Songs „Clara Bow“ von ihrem 2024 erschienenen Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Der Grund der Premiere sei die anwesende „Freundin, die sich die Show ansieht“, erklärte die 34-Jährige vorab. Sie lobte sie dafür, ihr den Weg geebnet zu haben, denn sie sei „einer der Gründe, warum ich das tun kann, was ich tun kann“. Zudem wäre sie eine Person, die vielen Künstler:innen als Vorbild dienen würde und eine „Heldin“ für Swift sei. Plus: „Ich könnte ihr jedes Geheimnis verraten, sie würde es nie jemandem erzählen.“ Später löste sie auf: „Ich spreche von Stevie Nicks.“

In„Clara Bow“ wird die Fleetwood-Mac-Sängerin namentlich erwähnt: „You look like Stevie Nicks/ In ’75, the hair and lips/ Crowd goes wild at her fingertips/ Half moonshine, a full eclipse“. Die Bedeutung dahinter: Taylor Swift wurde zu Beginn ihrer Karriere oft mit Nicks verglichen – und nun würden ihrer Meinung nach „jüngere“ Sängerinnen inzwischen mit ihr verglichen werden. Der Track sei als eine Kritik an die Musikindustrie zu verstehen, die Frauen miteinander vergleichen und sie stets als Konkurrenz gegeneinander ausspielen würde.