Taylor Swift spielt erstmals „Clara Bow“ live – zu Ehren von Stevie Nicks (Video)

„Sie ist einer der Gründe, weshalb ich das tun kann“, so Swift über Stevie Nicks, die live vor Ort war.

Taylor Swift reist derzeit im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour durch Europa. Zuletzt trat sie für drei Konzerte in Dublin auf. Bei ihrer Abschlussshow am Sonntag (30. Juni) durften sich die Besucher:innen über eine Live-Premiere freuen, denn Swift spielte zum ersten Mal den Song „Clara Bow“ von ihrem aktuellen Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT live. Der Auslöser dafür war Stevie Nicks‘ Anwesenheit, wie die Popsängerin in einer kurzen Rede erklärte.

Live-Debüt für „Freundin, die sich die Show ansieht“

„Ich habe diesen Song noch nie live gespielt“, bemerkte Swift, bevor sie kurz darauf zu „Clara Bow“ ansetzte. Der Grund, warum sich die 34-Jährige dafür entschied, das Stück nun erstmals vor einer Live-Crowd zu performen, sei eine anwesende „Freundin, die sich die Show ansieht“, so Swift. Sie lobte die Freundin dafür, ihr den Weg geebnet zu haben, denn sie sei „einer der Gründe, warum ich das tun kann, was ich tun kann“. Zudem wäre sie eine Person, die vielen Künstler:innen als Vorbild dienen würde und eine „Heldin“ für Swift sei. Plus: „Ich könnte ihr jedes Geheimnis verraten, sie würde es nie jemandem erzählen.“ Und danach löste sie auf: „Ich spreche von Stevie Nicks.“

„Clara Bow“ war dementsprechend nicht zufällig gewählt, denn auch in dem Songtext erwähnt sie den Fleetwood-Mac-Star: „You look like Stevie Nicks/ In ’75, the hair and lips/ Crowd goes wild at her fingertips/ Half moonshine, a full eclipse.“ Das Live-Debüt wurde mit frenetischem Applaus gefeiert.

Nicks soll wohl das erste Mal in dem VIP-Bereich eines „The Eras“-Konzertes gesehen worden sein. Die 76-Jährige ist derzeit in der irischen Hauptstadt, weil sie dort selbst am 3. Juli einen Gig hat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Große Bedeutung für Stevie Nicks

Anschließend spielte Swift „You’re on Your Own, Kid“ von ihrer LP MIDNIGHTS (2022). Ein Track, der eine starke persönliche Bedeutung für Stevie Nicks hat, wie sie bereits im Mai 2023 während eines ihrer Konzerte erklärte. Nicks bedankte sich damals auf der Bühne bei Swift für den Song, der ihr über die Trauerphase nach dem Tod ihrer Bandkollegin und Freundin Christine McVie geholfen habe: „Ich danke Taylor Swift dafür, dass sie mir den Gefallen getan hat, einen Song namens ,You’re on Your Own, Kid‘ zu schreiben. Das ist die Traurigkeit, die ich fühle“, sagte sie damals live.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Taylor Swift wird im Juli sieben „The Eras“-Shows in Deutschland geben. Davon werden drei Auftritte in Gelsenkirchen, zwei in Hamburg und zwei in München sein.

Hier zur Übersicht zu Taylor Swift live: