Alligatoah und die Lazy Lizzard Gang veröffentlichen „Flugblätter“

„Aus grauem Beton wird grüner Wald“: Die Lazy Lizzard Gang und Alligatoah fordern mit ihrem Song „Flugblätter“ ein „Zurück zur Natur“. Zur Not mit radikalen Mitteln.

Die rappenden „Echsen“ der Lazy Lizzard Gang haben sich für ihren neuen Song „Flugblätter“ mit niemand Geringerem als dem rappenden Tausendsassa Alligatoah zusammengetan, da beide ein offensichtliches Faible haben für alles was grünt und gedeiht. Ihre Mission: der Kampf gegen die Asphaltierung aller Lebensbereiche. So fordert die Lizzard Gang: „Aus grauem Beton wird grüner Wald, Lizzard Gang, Überfall, Blütenstaub überall“. Alligatoah hingegen, der in früheren Zeiten auch hin und wieder in die Rolle des Terroristen schlüpfte, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wir zerstechen die Reifen von deinem Rasenmäher. Wir wollen Wachstum, doch sind keine Kapitalanleger“, rappt er in seiner Strophe. Natürlich tragen auch seine Gesangskünste wieder Früchte und liefern eine poppige Ohrwurm-Hook ab. Ein möglicher Soundtrack für die nächste „Fridays For Future“-Demonstration.

Das Debütalbum der LAZY LIZZARD GANG mit dem Namen WALD erschien am 4. August 2017.