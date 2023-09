Stray Kids: Lee Know, Hyunjin & Seungmin erholen sich nach Autounfall

Die drei Sänger erlitten nur leichte Verletzungen, mussten jedoch mehrere Auftritte absagen.

Die Stray-Kids-Mitglieder Lee Know, Hyunjin und Seungmin sind am Mittwoch (20. September) in einen Autounfall geraten. Der Unfall geschah auf dem Rückweg in ihr Wohnheim, wie ihr Label „JYP Entertainment“ mitteilte. Die Sänger erlitten „leichte Muskelschmerzen und Hämatome“, seien aber sonst wohlauf.

Trotzdem empfahl das Krankenhaus nach einer ausgiebigen Untersuchung, dass die Musiker eine Weile ruhen sollten. Demnach sagten Lee Know und Hyunjin ihren Auftritt bei der Milan Fashion Week ab und Seungmin wird an seinem Geburtstag am Freitag (22. September) keinen Live-Stream für seine Fans machen.

Des Weiteren mussten Stray Kids ihren bevorstehenden Auftritt beim Global Citizen Festival in New York am Samstag (23. September) absagen. Stattdessen treten die Mitglieder Bang Chan, Changbin und Han mit ihrem HipHop-Trio 3Racha unter den Namen CB97, SpearB und J.One auf.

„JYP legt höchsten Wert auf die Gesundheit seiner Artists und wird ihnen alles zur Verfügung stellen, um sie bei ihrer Erholung zu unterstützen“, heißt es weiterhin im offiziellen Statement des Labels.