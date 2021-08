Streit eskaliert: Kanye West hat die Adresse von Drake geleakt

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Kanye West und Drake streiten sich seit zwölf Jahren immer wieder um irgendwelche Kleinigkeiten. Zuletzt wollte Drake die Zustimmung für ein Sample von Kanye Wests Song „Say You Will“, der dagegen wollte eine Entschuldigung von Drake für einen Diss in dem Song „No Stylist“. Nun hat der Beef zwischen den beiden allerdings eine heftige Wendung genommen, denn anstatt sich gegenseitig in Rap-Songs zu dissen, hat Kanye nun Taten sprechen lassen.

Der Beef begann bereits am vergangenen Freitag, dem 20. August, als Drake in dem Song „Betrayal“ auf Trippie Redds neuem Album TRIP AT KNIGHT über 44- und 45-Jährige spricht, mit denen er sich streite, ohne sie zu kennen. Damit disste er nicht nur Kanye West, sondern vermeintlich auch dessen Freund Pusha T.

All diese Idioten, die ich kaum kenne, fünfundvierzig, vierundvierzig (ausgebrannt), lass es sein. Du änderst nichts für mich, es ist in Stein gemeißelt.

Am Sonntag postete Kanye West dann einen Screenshot einer Karte, in der vermutlich Drakes Haus in Toronto eingezeichnet war. Und als sei dies nicht schon bedenklich genug, war ebenfalls die genaue Adresse unten im Bild zu sehen.

Kanye West leaks Drake’s home address on Instagram. pic.twitter.com/1Of0XikDCb — Pop Crave (@PopCrave) August 23, 2021

Drake antwortete auf die Neuigkeit, dass seine Privatadresse geleakt wurde, relativ belustigt. In einer Instagram Story lacht der Rapper und schüttelt amüsiert seinen Kopf.

Drake laughing at Kanye West for tweeting his address pic.twitter.com/hdN5anSfF9 — DJ Akademiks (@Akademiks) August 23, 2021

Daraufhin postete Kanye West wieder einen Screenshot, diesmal aus einem Gruppenchat, in dem erst kürzlich sein Kumpel Pusha T eingeladen wurde. Dort heißt es: „Ich lebe für das hier. Ich bin mein ganzes Leben lang von Nerds wie dir verarscht worden. Du wirst dich nie wieder erholen. Das verspreche ich dir.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HipHopDX (@hiphopdx)

Angeblich soll Kanye Wests neustes Album DONDA am Freitag, dem 27. August veröffentlicht werden. Das Album sollte allerdings bereits Ende Juli erscheinen, es bleibt also abzuwarten, ob der Rapper das Album nicht doch noch mal verschiebt. Drakes Album CERTIFIED LOVER hingegen soll noch vor Ende dieses Jahres seinen Release feiern. Der Rapper bestätigte bereits im Juli, dass es fertig sei.