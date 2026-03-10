Donald Glover als Yoshi in „Der Super Mario Galaxy Film“

Donald Glover leiht Yoshi seine Stimme – und er ist nicht der einzige Promi-Neuzugang im Cast von „Der Super Mario Galaxy Film“. Alle Stars im Überblick.

Pünktlich zum Mario Day am 10. März 2026 wurde im Rahmen eines „Nintendo Direct“-Livestreams der neue Kinofilm „Der Super Mario Galaxy Film“ vorgestellt. In der Präsentation begrüßen die Schauspieler:innen des letzten Films gemeinsam mit Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto die Zuschauer:innen.

Miyamoto erklärte, dass Nintendo bereits seit dem vergangenen Jahr an mehreren Projekten für das 40-jährige Jubiläum von Mario arbeitet. Der neue Film sei dabei das zentrale Projekt dieser Feierlichkeiten.

Erweiterung des Mario-Filmuniversums

Der Animationsfilm erweitert das Universum des erfolgreichen Vorgängers „Der Super Mario Bros. Film“ um neue Figuren, neue Welten und mehrere prominente Stimmen.

Produzent Chris Meledandri gab im Livestream bekannt, dass viele der bekannten Sprecher:innen zurückkehren und mehrere neue Stars zum Ensemble dazustoßen. Außerdem wurde der finale Trailer zum Film veröffentlicht.

Die Präsentation und den Trailer könnt ihr hier schauen, los geht es ab Minute 29:

Neue prominente Stimmen im Cast

Zu den prominentesten Neuzugängen im Ensemble gehört Donald Glover, der dem Dinosaurier Yoshi seine Stimme leiht. Seine Aufnahme soll international verwendet werden, sodass Glover auch in der deutschen Fassung des Films zu hören sein wird.

Ebenfalls neu dabei ist Issa Rae, die die Rolle der Honey Queen übernimmt. Die Figur stammt ursprünglich aus den „Super Mario Galaxy“-Spielen und gilt als eine der markantesten Nebenfiguren der kosmischen Spielwelt.

Brie Larson stößt ebenfalls zum Cast und spricht die mysteriöse Prinzessin Rosalina, eine zentrale Figur der galaktischen Handlung. Darüber hinaus übernimmt Benny Safdie die Stimme von Bowser Jr., dem Sohn des Koopa-Königs.

Ein weiterer Neuzugang ist Luis Guzmán, der den klassischen Gegenspieler Wart vertont. Die Figur stammt aus der frühen Spielgeschichte der Reihe und feiert im Film ihr Comeback.

Rückkehr der bekannten Stimmen

Neben den neuen Stimmen kehren auch zahlreiche bekannte Sprecher:innen aus dem Vorgänger zurück und sorgen für Kontinuität im Mario-Filmuniversum.

Chris Pratt übernimmt erneut die Rolle von Mario, während Charlie Day wieder als Luigi zu hören ist. Anya Taylor-Joy spricht abermals Princess Peach, die auch im neuen Abenteuer eine zentrale Rolle einnimmt. Jack Black kehrt ebenfalls als Bowser zurück und verleiht dem Bösewicht erneut seine markante Stimme.

Keegan-Michael Key leiht erneut Toad seine Stimme, Kevin Michael Richardson spricht wieder den Magier Kamek.

Handlung: Abenteuer im Weltall

Inhaltlich setzt der Film nach den Ereignissen des ersten Teils an. Mario, Luigi und Peach müssen sich erneut dem Bösewicht Bowser stellen. Dieses Mal erhält er Unterstützung von seinem Sohn Bowser Jr. Gemeinsam bedrohen sie das Pilzkönigreich und zwingen die Held:innen zu einer neuen Mission.

Das Abenteuer führt die Figuren erstmals ins All, wo sie durch verschiedene Planeten reisen und neuen Verbündeten wie Rosalina und Yoshi begegnen. Die Schauplätze reichen von Vulkanlandschaften über Unterwasserplaneten bis hin zu futuristischen Arealen mit schwerkraftverändernden Hindernissen.

Kreativteam hinter dem Film

Regie führen erneut Aaron Horvath und Michael Jelenic. Das Drehbuch stammt wieder von Matthew Fogel, während Brian Tyler die Musik komponiert. Produziert wird der Film von Illumination in Zusammenarbeit mit Nintendo und Universal Pictures.

Kinostart und Erwartungen

Der Kinostart von „Der Super Mario Galaxy Film“ ist für den 1. April 2026 geplant. Der Vorgänger entwickelte sich 2023 mit über 1,3 Milliarden US-Dollar weltweitem Einspielergebnis zu einem der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das neue intergalaktische Abenteuer von Mario und seinen Freund:innen.