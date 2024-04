Sandra Hüller singt PJ-Harvey-Songs in kommender Musical-Produktion

Insgesamt wird die Schauspielerin für acht Vorstellungen auf der Bühne stehen.

Am Montag (15. April) gab das Musikfestival Ruhrtriennale auf seiner Website bekannt, dass Sandra Hüller bald in dem Musiktheaterstück „I Want Absolute Beauty“ zu sehen sein wird. Dabei soll die Mimin nicht nur ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch als Sängerin zu hören sein. In der Produktion wird sie Stücke von PJ Harvey live präsentieren.

Darum geht’s im Stück

Laut der Ruhrtriennale wird sich Sandra Hüllers Figur auf „eine Reise durch extreme emotionale und mentale Landschaften“ begeben – sie macht sich auf die Suche nach ihrer selbst. Dabei stehen soziale Rollen und die Erwartungen anderer im Fokus. In jeder Begegnung, jeder Beziehung, jeder Stadt soll sie sich neu erfinden.

Einen genaueren Inhalt geben die Produzent:innen noch nicht bekannt. Hüller wird begleitet von dem tanzrevolutionären Künstler:innen-Trio (LA)HORDE, das auch Madonnas „Celebration“-Tour mitchoreografiert hat.

Insgesamt gibt es acht Vorstellungen von „I Want Absolute Beauty“. Die Premiere am 16. Juni ist bereits ausverkauft.

Sandra Hüllers bisherige Gesangskarriere

Die 45-Jährige singt nicht erst seit gestern: Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin hat einmal MUSIKEXPRESS erzählt, dass sie schon als Teenagerin Musik gemacht und mit Bands zusammengearbeitet hat und sich auch später immer wieder an eigenen Songskizzen probierte. Im Jahr 2020 veröffentlichte sie eine EP namens BE YOUR OWN PRINCE.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Musik sei für Hüller allerdings nur ein kleiner Ausflug: „Mein Beruf ist und bleibt Schauspielerin. Das habe ich gelernt. Weil aber immer wieder Fragen kamen, auch aufgrund einiger Theaterproduktionen, die auf Musik aufgebaut sind, wann ich denn mal eine Platte mache, dachte ich, naja, vielleicht jetzt“, erzählte sich im ME-Interview.