Swift/Carpenter-Duett: Ratet mal, wer jetzt ausflippt!

Der Titelsong des neuen Albums von Taylor Swift, THE LIFE OF A SHOWGIRL, vereint erstmals die Sängerin und Sabrina Carpenter für ein Musikstück.

Seit Mittwoch (13. August) wissen wir, dass Taylor Swift noch in diesem Jahr eine neue Platte veröffentlichen wird. Die Sängerin verriet es in einem Podcast-Gespräch mit ihrem Freund, Travis Kelce, und dessen Bruder Jason.

Schon bevor die Bombe platzte, gab Swift einen Hinweis auf die Ankündigung und deutete dabei bereits eine Kooperation mit Sabrina Carpenter an. Wie die inzwischen ebenfalls enthüllte Tracklist offenbart, singen beide zusammen sogar beim Titeltrack.

Während Fans das Duett bereits herbeisehnen, freut sich offenbar keine mehr darüber als…Sabrina Carpenter. Auf Instagram schrieb sie in ihrer Story: „Ich kenne jemanden, der total ausflippt, und das bin ich.“

Weitere Gedanken zu der Kooperation von Taylor Swift gibt es bisher nicht, aber in der Vergangenheit äußerte sich die Sängerin mehrfach euphorisch über ihre Kollegin, nahm sie auch als Support bei Konzerten ihrer „The Eras“-Tour mit.

Taylor Swift fasst sich diesmal kürzer

Indes machte Swift klar, dass es diesmal nicht noch einmal weitere Songs geben wird wie bei TORTURED POETS DEPARTMENT.

Während des Auftritts im Podcast „New Heights“ äußerte sich die 35-Jährige zum Umfang der LP:

„Das sind jetzt genau 12 [Songs]. Es gibt keinen 13. Es kommen keine weiteren. Das ist das Album, das ich schon seit sehr langer Zeit machen wollte. […] Ich neige dazu, sehr viel Musik zu schreiben, daher ist es verlockend, viel Musik zu veröffentlichen. Aber schon oft wollte ich eine Platte machen, die eine einheitliche Qualität hat und sich auf ein Thema konzentriert und bei dem alles wie ein perfektes Puzzle zusammenpasst. Ich habe das Gefühl, dass wir das mit diesen 12 Songs für mein 12. Album erreicht haben, und darüber bin ich wirklich glücklich.“

Produziert wurden die neuen Songs von Max Martin und Shellback. Die beiden Schweden arbeiteten auch schon an Swift’s Erfolgsplatten RED und 1989.

Tracklist von THE LIFE OF A SHOWGIRL