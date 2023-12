Sylvester Stallone: „Cliffhanger 2“ erhält Fördergelder aus Deutschland

Nach 30 Jahren kehrt Stallone als Gabe Walker zurück. Cash kommt dafür auch aus deutschen Gefilden.

Etwa 30 Jahre nachdem der Actionfilm „Cliffhanger“ mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle erschienen ist, unterstützt der deutsche Filmförderungsfond „FFF Bayern“ (FilmFernsehFonds Bayern) die Fortsetzung „Cliffhanger 2“ mit zwei Millionen Euro. Der Dreh, der im Sommer 2024 in Europa startet ,wird dieses Mal nicht unter der Regie von Renny Harlin, sondern unter der von Jean-François Richet („Public Enemy No. 1“) stattfinden. Über die Hälfte der Dreharbeiten sind in den Penzing Studios in Bayern und in der Münchner Innenstadt geplant.

Was von der Fortsetzung zu erwarten ist

Auf der großen Leinwand gibt es also eine neue Geschichte des Rangers Gabriel „Gabe“ Walker zu sehen, der von Sylvester Stallone gespielt wird. Dieser lebt nun in den Dolomiten und betreibt dort eine exklusive Berghütte. Was nach einer entspannten Sache klingt, wird ihm zum Verhängnis, als er schließlich gemeinsam mit einem prominenten Kunden von sich während eines Wochenendtrips als Geisel genommen wird. Im Folgenden muss erst seine Tochter auf den Plan treten und ihre Kletterkünste unter Beweis stellen, um so die Entführer:innen zu überlisten. Im Anschluss soll es zu einem dramatischen Kampf um Leben und Tod gehen.

Wer neben Stallone noch mitspielen wird, ist aktuell nicht bekannt. Auch einen konkreten Kino-Release-Termin gibt es momentan noch nicht.

Mehr zur Filmförderung

„FFF Bayern“ wird die Produktion im Bereich „Internationale Kinofilme und Serien“ mit einer Summe von zwei Millionen Euro fördern. Plus: Dazu kommt ein weiterer Zuschuss von 10.000 Euro im Rahmen des „FFF Praktikant:innen Incentive“, das sich dafür einsetzt, potentiellen Nachwuchs für die Tätigkeit des Filmschaffens zu begeistern.

Als Reminder – der Trailer zu „Cliffhanger“ (1993):