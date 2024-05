Es ist offiziell: Taylor Swift ist die gefragteste Künstlerin der Welt

In einer neuen Studie belegt Taylor Swift den ersten Platz im Ranking der meisten Google-Suchen.

Schon vor sieben Monaten war Taylor Swift der weltweit meistgehörte Artist auf Spotify, nachdem sie The Weeknd vom Thron gestoßen hatte. Obwohl sie zwischenzeitlich kurzzeitig auf den zweiten Platz zurückfiel, steht sie nun mit ihrem neuesten Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT wieder ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Nicht nur beim Streaming erfreut sich Swift großer Beliebtheit. Generell scheinen viele Menschen an ihr interessiert zu sein. Sie wurde nun auch zur am häufigsten gesuchten Person auf Google ernannt. Monatlich geben mehr als 38 Millionen Menschen ihren Namen in die Suchleiste ein.

Studie zeigt: USA und England sind Swiftie-Länder

Eine von Westgate Las Vegas und der Elvis Historical Experience durchgeführte Studie analysierte die Google-Suchen nach den 250 beliebtesten Billboard-Musikkünstlern global. Dabei wurde nicht nur festgestellt, dass Taylor Swift den ersten Platz belegt, sondern auch, wo sich die meisten ihrer Fans befinden. Die 34-Jährige dominiert die Google-Suchen in England und ist auch in ihrer Heimat, den USA, die gefragteste Künstlerin. Ihr Name wird in jedem der 50 Bundesstaaten am häufigsten in die Suchleiste eingegeben.

Das Interesse an Taylor Swift wurde wie erwartet vor allem durch ihr neustes Werk THE TORTURED POETS DEPARTMENT angefeuert. Doch auch ihre Beziehung zu NFL-Star Travis Kelce brachte ihren Namen im Ranking weiter nach oben.

Taylor Swift mehr als doppelt so gefragt wie Michael Jackson

In der Top Ten belegt die Sängerin mit 38587357 Suchanfragen den ersten Platz. Die Silbermedaille geht an BTS. Doch um Swift einzuholen, müsste monatlich acht Millionen Mal häufiger nach den K-Pop-Stars gegoogelt werden. Michael Jackson wird selbst 15 Jahre nach seinem Tod noch von über 14 Millionen Personen monatlich recherchiert. Billie Eilish sichert sich mit zwölf Millionen Suchanfragen den achten Platz. Dies könnte sich jedoch im nächsten Monatsranking bereits ändern, da die 22-Jährige am Freitag (17. Mai) ihr neuestes Werk HIT ME HARD AND SOFT auf den Markt gebracht hat und somit für zusätzliche Google-Suchen sorgen wird.

Das ist das gesamte Ranking: