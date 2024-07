Taylor Swift in München: Tickets, Anfahrt, Support, Wetter

Taylor Swift spielt zweimal im Olympiastadion München. Alle Infos zu den Konzerten gibt es hier.

Ein letztes Mal „We Are Never Ever Getting Back Together“, „Lover“ und „Karma“. Ein letztes Mal Taylor Swift in Deutschland. Besser gesagt, zweimal haben die deutschen Fans noch die Chance die „Eras-Tour“ zu erleben.

151 Auftritte absolviert Swift auf ihrer Tour weltweit, zweimal kommt sie jetzt dafür nach Gelsenkirchen und Hamburg in die Landeshauptstadt von Bayern.

Tickets

Die beiden Open-Air-Konzerte im Olympiastadion sind neben den zehn Adele-Auftritten die wahrscheinlich am sehnlichsten erwarteten Gigs für München in diesem Jahr. Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Konzerte bereits Stunden nach dem Verkaufsstart im letzten Jahr ausverkauft waren.

Anfahrt und Parken

Die Adresse lautet:

Olympiastadion München

Spiridon-Louis-Ring

80809 München

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit der U3 Richtung Moosach kann man bis Olympiazentrum fahren.

Die Tram der Linien 20 und 21 fahren bis Olympiapark West, die Linie 27 bis Petuelring.

Man kann auch mit dem Stadtbus der Linie 177 und 178 bis Petuelring oder mit der Linie 173 bis Olympiazentrum fahren. Die Buslinie 144 bringt Konzertbesucher:innen ebenfalls in die Nähe des Olympiastadions. Hier an einer der folgenden Haltestellen aussteigen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg.

Anreise mit Auto:

Vom Mittleren Ring aus (Landshuter Allee) über den Sapporobogen in die Parkharfe fahren. Es gibt am Olympiapark und rundherum Parkmöglichkeiten vor Ort, die Anzahl ist jedoch begrenzt.

Es empfiehlt sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine frühzeitige Anreise sinnvoll. Zuletzt gab es auch hier, während EM-Halbfinals, einige Probleme. Der Pressesprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft Maximilian Kaltner entschuldigt sich bereits im Vorfeld: „An beiden Tagen werden sowohl die U3 als auch die U8 zur Anreise sowie zur Abreise auf einen 5-Minuten-Takt verstärkt.“ Man bitte „schon im Voraus um Geduld.“

Support und Einlass

Der allgemeine Einlass beginnt um 16:00 Uhr, die VIP-Ticket Inhaber:innen dürfen schon eine Stunde früher in das Multifunktionsstadion. Gegen 18:15 Uhr sorgt Swifts Vorband Paramore für Stimmung. Die Sängerin selber betritt die Bühne voraussichtlich um 20 Uhr und verabschiedet sich gegen 23:30 Uhr.

Setlist

Auf Spotify finden Fans einen Vorgeschmack auf das Set der Künstlerin. Allerdings haben die vorausgegangenen Konzerte gezeigt: Besonders innerhalb ihres Akustik-Sets sorgt die Sängerin immer wieder für Überraschungssongs.

LOVER

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

FEARLESS

Fearless

You Belong With Me

Love Story RED 22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well SPEAK NOW Enchanted REPUTATION …Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do FOLKLORE cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet EVERMORE marjorie

willow 1989 Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood THE TORTURED POETS DEPARTMENT But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart Überraschungslieder Akustisches Lied Gitarre

Akustisches Lied Klavier MIDNIGHTS Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Wetter

Am Samstag (27. Juli) belohnt das Wetter die „Swifties“ mit Sommermomenten. Bei 30 Grad bis in die Abendstunden und keinem Regen kann in der Open-Air-Location das Konzert genossen werden.

Weniger Glück haben die Besucher:innen am Sonntag (28. Juli). Mit 24 Grad wird es zwar nur unwesentlich kälter, allerdings ist eine 100-prozentige Regenwahrscheinlichkeit angesagt, zusätzlich soll es gewittern.