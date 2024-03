Taylor Swift: „The Eras Tour“-Film bei Disney+ streamen

Ab Freitag, den 15. März, kann der Konzertfilm in ganzer Länge beim Streamingdienst angeschaut werden.

Taylor Swift wird im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ im Sommer auch Deutschland einen Besuch abstatten. Wer keine Karte für die Shows bekommen hat, kann sich nun zumindest damit trösten, dass ihr Konzertfilm „The Eras Tour“ ab Freitag, den 15. März ganz gemütlich Zuhause gestreamt werden kann. Und zwar gibt es das zwei Stunden und 49 Minuten umfassende Musikwerk ab dann im Abo von Disney+.

Disney+-CEO Bob Iger sagte zu der Veröffentlichung beim Streamingdienst gegenüber „The Hollywood Reporter“: „Die Eras Tour ist ein wahres Phänomen, das Fans auf der ganzen Welt begeistert hat und weiterhin begeistert. Wir freuen uns sehr, dieses elektrisierende Konzert exklusiv auf Disney+ zu zeigen.“

Trailer zum „The Eras Tour“-Konzertfilm:

Schon im Kino ein Rekord

„The Eras Tour“ wurde im August 2023 bei drei Gigs der 34-Jährigen in Kalifornien von Regisseur Sam Wrench aufgenommen. Dann lief das Werk zunächst im Herbst 2023 über die großen Leinwände und wurde so sogar zum meistgesehenen Konzertfilm im Kino überhaupt. Plus: Mit mehr als 260 Millionen US-Dollar Einnahmen konnte außerdem ein Umsatzrekord erreicht werden.