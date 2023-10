Suki Waterhouse covert Taylor Swifts Song „Lover“ (Video)

Die Sängerin coverte den Track in Kombination mit Mazzy Stars „Fade Into You“ und einem eigenen Song.

Am Sonntag (8. Oktober) performte Suki Waterhouse auf dem Austin City Limits Festival in Texas. Als Abschluss ihres Auftritts, coverte die britische Sängerin und Schauspielerin Taylor Swifts Song „Lover“, sowie den Track „Fade Into You“ von Mazzy Star als Medley. Dabei floss auch Waterhouse‘ eigenes Lied „Brutally“ ein.

Die Musikerinnen Waterhouse und Swift sind bereits seit einigen Jahren gut befreundet. „Suki wirkte schon immer, als wäre sie aus einer Zeitmaschine entsprungen. Ihre Musik ist so roh und hoffnungslos romantisch, weil sie sich genau so durch die Welt bewegt“, so Swift kürzlich in einem Interview gegenüber dem „Sense Magazin“. Der Popstar lobte außerdem die gelassene Art der Britin: „Wenn wir zusammen abhängen, frage ich mich oft, wie jemand gleichzeitig spontan und frei sein kann – und auch übernatürlich weise. Sie ist die wildeste Person, die ich kenne, der ich auch jedes Geheimnis anvertrauen würde. Wenn man sich über etwas Belangloses aufregt, sieht sie einen einfach an, mit einer Zigarette in der Hand, und sagt: ‚Babe, du weißt doch, dass das alles nicht wirklich wichtig ist.‘ Und sie hat Recht.“

2022 brachte Suki Waterhouse ihr Debütalbum I CAN’T LET GO raus. In diesem Jahr sah man die Künstlerin in der Amazon-Prime-Serie „Daisy Jones & The Six“, in der sie ebenfalls eine Musikerin verkörpert und Teil einer Band ist.

Seht hier Suki Waterhouse‘ ganze Performance: