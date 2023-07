Taylor Swift: Studie will ergeben haben, dass sie Gelsenkirchen beliebter macht

Haben Taylor Swifts Zusatzshows tatsächlich für mehr Interesse am Ort Gelsenkirchen gesorgt?

Wird Gelsenkirchen jetzt zum Trend? Eine Studie von der Ferienhausplattform „FeWo-direkt“ sowie vom Online-Reisebüro „Expedia“ will ergeben haben, dass die Nachfrage zu Ferienunterkünften und Hotels durch Taylor Swifts Zusatzshows in Gelsenkirchen gestiegen seien. Dabei soll es wohl auch insgesamt zu internationalem Interesse an der Stadt gekommen sein.

Weltweit mehr Interesse an der Großstadt

Gelsenkirchen ist nicht gerade als Tourist:innen-Metropole bekannt, dennoch soll es Taylor Swift durch die Bekanntgabe ihrer Zusatzshows geschafft haben, dass es mehr Interessent:innen gibt – und das auch auf internationaler Ebene. Schon in den ersten zwei Wochen nach der Ankündigung der Tour-Termine in Deutschland hätten sich die Anfragen rund um die Großstadt im Ruhrgebiet um 30 Prozent anheben lassen. Tatsächlich soll es laut Studie zu einer Zunahme von 100 Prozent an Anfragen aus Großbritannien und aus Österreich um 480 Prozent gekommen sein.

In den ersten zwei Tagen nach Swifts Ankündigung hätten sich bei „FeWo-direkt“ einen 65-prozentigen und „Expedia“ einen 90-prozentigen Anstieg bei den Suchanfragen nach Übernachtungsgelegenheiten in Gelsenkirchen verbuchen lassen. Und auch in den USA soll es zu einer vermehrten Neugier an dem deutschen Ort gekommen sein. Hier seien die Suchanfragen wohl im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Tour-Ankündigung um 190 Prozent gestiegen.

Taylor Swift befindet sich derzeit auf der „The Eras Tour“, bei der sie insgesamt sieben Shows in Deutschland spielen wird. Der erste Gig wird am 17. Juli in Gelsenkirchen stattfinden, worauf dann noch zwei weitere Auftritte dort, zwei in Hamburg und zwei in München folgen werden.

Alle Deutschland-Termine von Taylor Swift im Überblick: