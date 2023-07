Weitere Zusatzkonzerte wurden für Sommer 2024 angekündigt. Als Vorgruppe wird Swift die Band Paramore dabei haben.

Bereits vor dem Vorverkaufsstart für die „The Eras“-Tour in Deutschland am Mittwoch, den 12. Juli 2023 (um 10 Uhr), wurden für die drei Stadion-Konzerte von Taylor Swift Zusatztermine bekanntgegeben. Die Spielorte Hamburg Volkspark und München Olympiastadion melden nun ein Doppel-Booking. Demnach gibt es zwei Gigs in der HSV-Heimat am 23. und 24. Juli 2024. Und am 27. und 28. Juli wird nachgelegt in der ehemaligen Zeltdach-Schüssel des FC Bayern.

Jetzt neu dabei: Auch im Veltins-Hallenbad in Gelsenkirchen gibt es zwei Extra-Auftritte. Hier wird Swift, neben dem ursprünglichen Termin am 18. Juli 2024, weiterhin am 17. sowie 19. Juli 2024 live performen.

Support-Act für die Europa-Tournee

Taylor Swift wird im nächsten Jahr nicht alleine durch Europa und Großbritannien touren. Als Support-Act für die Europa-Dates, inklusive der Deutschland-Konzerte, stehen Paramore auf dem Spielplan. Die Alternative-Rockband aus Tennessee rund um Sängerin Hayley Williams feiert im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Band-Jubiläum.

Auf Twitter ließ Taylor Swift zu Paramore als Vorband verlauten: „Hayley und ich sind Freunde, seit wir Teenager in Nashville waren, und jetzt dürfen wir nächsten Sommer durch Großbritannien/Europa toben??? Ich schreie“

Tickets für Taylor Swift

Um an Tickets für Taylor Swift live zu kommen, mussten Fans sich vorab zunächst auf der Website der 33-jährigen Künstlerin registrieren. Die Bewerber:innen erhalten im nächsten Schritt einen Code, mit dem nach dem Zufallsprinzip eine der begehrten Karten erworben werden kann. Laut Eventim ist die Vorverkaufsregistrierung seit dem 23. Juni abgelaufen.

Schon im Vorfeld haben Management und Live-Veranstalter:innen eine enorme Ticket-Nachfrage feststellen können, sodass sich nun für Zusatz-Gigs entschieden wurde. Die Swifties in NRW und im ganzen Westen Deutschlands sehen sich bereits in den benachbarten Niederlanden um. Dort spielt Taylor – bereits vor Deutschland – bei Ajax Amsterdam. Am 5. und 6. Juli 2024 in der Johan-Cruyff-Arena direkt an der Autobahn.

Wie viel die Karten für die Swift-Auftritte konkret kosten werden, ist momentan noch nicht bekannt. Ein Blick in die USA zeigt aber, dass für Premium-Sitze auch mal 900 US-Dollar bezahlt werden müssen.

Alle Deutschland-Termine im Überblick: