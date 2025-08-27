Taylor Swift & Travis Kelce: Vater enthüllt intime Details zur Verlobung

Ed Kelce erzählt in einem Interview vom Tag der Verlobung und gibt spannende Einblicke.

Ein Garten voller Blumen, ein eindrucksvoller Ring und ein Moment der Privatsphäre – so sah die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce aus. In einem Interview verrät Ed Kelce, der Vater des Footballspielers, wie dieser besondere Tag für das Paar ablief.

Verlobung von Taylor Swift & Travis Kelce fand angeblich schon vor Wochen statt

So neu wie die Verlobung Taylor Swift und Travis Kelce scheint, ist sie in Wahrheit aber angeblich nicht. Gegenüber „News 5“ enthüllt Ed Kelce, dass Swift und sein Sohn sich seinen Angaben zufolge bereits „vor vielleicht zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen“ verlobt hätten. Die Zeit bis zur offiziellen Bekanntgabe scheinen die beiden noch in Ruhe für sich genutzt zu haben.

Travis Kelce wollte eigentlich später um die Hand von Taylor Swift anhalten

Eigentlich hatte der Footballspieler allerdings andere Pläne. „Er wollte es bis diese Woche verschieben. Ich glaube, sie wurde vielleicht etwas ungeduldig, aber er wollte es bis diese Woche hinauszögern, um etwas Großartiges daraus zu machen, um es zu einem besonderen Ereignis zu machen“, offenbart sein Vater.

Dieser beruhigte ihn jedoch: Er könne der Sängerin auch am Straßenrand einen Antrag machen. „Es wird zu einem besonderen Moment, wenn du auf ein Knie gehst und sie bittest, dich zu heiraten“, so Ed Kelces Einschätzung.

Antrag im Garten: So romantisch überraschte Travis Kelce Taylor Swift

Ursprünglich wollte Travis Kelce angeblich mit Taylor Swift zum Abendessen ausgehen. Dann entschied er sich jedoch, seine Partnerin unter einem Vorwand in den Garten zu führen. Er schlug vor, draußen ein Glas Wein zu trinken, erinnert sich Ed Kelce gegenüber „News 5“. „Sie gingen also hinaus, und da hat er ihr den Antrag gemacht – und es war wunderschön“, fügt er hinzu.

Nach dem Ja-Wort: FaceTime-Anruf an die Familie

Kurz nachdem es passiert war, rief das Paar sofort seine Familien an. „Ich bekam einen FaceTime-Anruf von ihnen, und sobald ich sah, dass es Travis war – und dann Taylor neben ihm – wusste ich sofort, was sie mir sagen wollten“, berichtet Ed Kelce weiter.

Vater von Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Ed Kelce selbst zeigt sich happy über die Verlobung. Für ihn ist Taylor Swift eine wunderbare junge Frau und obendrein genau die Richtige für seinen Sohn. „Sie passen einfach so gut zusammen«, erklärt Kelce: „Und sie sind so glücklich.“