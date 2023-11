The 1975 veröffentlichen „At Their Very Best“-Livealbum

Das Album ist ab sofort im Stream verfügbar, als Vinyl erscheint es Ende November.

Ohne vorherige Ankündigung haben The 1975 ihr neues Album THE 1975 AT THEIR VERY BEST LIVE FROM MADISON SQUARE GARDEN veröffentlicht. Zusätzlich haben sie angekündigt, dass das Werk auch auf Vinyl erscheinen wird – und das schon am 24. November.

Statt einer Vorab-Bekanntgabe haben The 1975 ihre neue Live-Platte mit einem für die Band typischen, melancholischen Video auf Instagram vermeldet. Dazu heißt es von ihnen schlicht: „Jetzt überall erhältlich.“

Aufgenommen wurde die Platte bei ihrer Live-Show im Madison Square Garden in New York am 07. November 2022 im Rahmen der „At Their Very Best“-Tour. Exakt ein Jahr später erscheint nun das Album und die Tour dazu läuft unter dem Namen „Still… At Their Very Best“ weiter.

Das neue Werk enthält größtenteils Songs ihres 2022 erschienenen Albums BEING FUNNY IN A FOREIGN LANGUAGE zusammen mit einer Auswahl an vorangegangen Hits. THE 1975 AT THEIR VERY BEST LIVE FROM MADISON SQUARE GARDEN kann ab sofort gestreamt und die Vinyl bereits vorbestellt werden. Hier könnt ihr in die Live-Songs reinhören:

Wer die Songs auch selbst live erleben will, sollte jetzt die Chance wahrnehmen, bei der aktuellen Tour der Band dabei zu sein. Nach „Still… At Their Very Best“ werden Matty Healy und seine Bandkollegen vorerst eine Live-Show-Pause einlegen, dies hatten sie im September angekündigt. Vorher spielen sie allerdings noch einige Konzerte, fünf davon in Deutschland. Tickets gibt’s hier.

Alle Konzert-Termine in Deutschland:

05.03.2024: Hamburg, Barclays Arena

12.03.2024: Berlin, Mercedes Benz Arena

18.03.2024: München, Zenith

21.03.2024: Frankfurt, Jahrhunderthalle

22.03.2024: Köln, Palladium

Wer nicht bei den Shows dabei sein kann, aber trotzdem noch etwas näher an die Live-Experience herankommen möchte, kann sich ab sofort auch das gesamte Konzert vom Abend des 07. November 2022 aus dem Madison Square Garden auf dem YouTube-Channel der Band anschauen. Das letzte Konzert-Video dieser Art der Band ist bereits knapp sieben Jahre her und stammte aus ihrer „I LIKE IT WHEN YOU SLEEP CAUSE YOU ARE SO BEAUTIFUL YET SO UNAWARE OF IT“-Ära.