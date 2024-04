„Supersonic“ wird 30: Neue Live-Version und Special-Edition-Vinyl

Zu dem besonderen Anlass veröffentlichen die Gebrüder Gallagher außerdem ein Lyric-Video.

Am 11. April 1994 veröffentlichten Oasis ihre Debüt-Single „Supersonic“. 30 Jahre später gibt es zwar noch immer kein Comeback der seit 2009 getrennten Band von Liam Gallagher und Noel Gallagher, allerdings feiern die beiden den Song ihres Albums DEFINITELY MAYBE trotzdem gebührend mit einer Live-Version von 1994 und einer Single-Vinyl.

Hier der offizielle Visualizer zu „Supersonic live in Belfast“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jubiläums-Vinyl veröffentlicht

Ab sofort gibt es außerdem eine besondere Vinyl anlässlich des 30. Geburtstags von „Supersonic“ zu kaufen. Es handelt sich dabei um eine einzeln nummerierte, perlmuttfarbene 7″-Vinyl. Die Single-Platte ist für zwölf Euro im Shop von Oasis erhältlich. Auch eine Kassette und eine CD sind dort zu erwerben.

Veranstalter erinnert sich an die Show

Die veröffentlichte Live-Version von „Supersonic“ wurde am 4. September 1994 in Belfast aufgenommen. David Neely, der Manager des Nachtclubs „Limelight“, erinnert sich noch gut an den Abend vor 30 Jahren: „Das Konzert war mit 500 Zuschauern ausverkauft und die Tickets kosteten nur £6,75! (…) Ich erinnere mich, dass gegen 18.30 Uhr (in den dunklen Tagen vor den Mobiltelefonen) ein Anruf von ‚Radio One‘ ins Büro kam, der besagte, dass die Band gerade auf Platz eins der Albumcharts eingestiegen sei. Es war eine Show, von der heute Tausende behaupten, dass sie dort waren – einfach eine Show, die in dieser Gegend legendär ist.“

Dürfen Fans auf eine neue Live-Version hoffen?

Seit 2009 sind die Brüder Liam und Noel verfeindet. Ein Streit habe zur Trennung von Oasis geführt. Bisher hielten die beiden eine Reunion für unmöglich. Doch ein Interview mit der „Sunday Times“ sorgt nun für Spekulationen: „Ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Familie, und diese ganze Oasis-Scheiße war nicht nötig“, stellte Liam Gallagher fest. „Vielleicht wird mal jemand auf Tour zu gereizt. Vielleicht trinkt auch mal jemand zu viel. Aber deshalb hätten wir uns nicht gleich auflösen müssen.“ Allerdings soll Noel auf seinen jüngeren Bruder zugehen, um eine Reunion in Gang zu setzen, so Liam. „Er weiß, dass ich ihn nicht anrufen werde“, stellte er klar. Damit bezog er sich auf ein Interview, das sein Bruder im vergangenen Jahr gegeben hatte. Gegenüber der „Times“ sagte dieser zum Thema einer Reunion: „Liam hat noch nicht angerufen“.

Bis die beiden also geklärt haben, wer sich zuerst meldet, müssen wir uns noch mit der alten Live-Version von „Supersonic“ zufriedengeben.