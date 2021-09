„The Crown“: Netflix kündigt Staffel 5 für November 2022 an

Ein knappes Jahr ist es her, dass die vierte Staffel von „The Crown“ beim Streaming-Riesen Netflix an den Start ging. Seither warten Fans sehnsüchtig auf jedes Lebenszeichen der Produktionsfirma. Dass es eine Staffel 5 geben würde, stand bereits fest. Ein Datum war, gerade angesichts der noch immer andauernden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, jedoch lange unklar.

Nun bestätigte Netflix im Zuge seines großen Tudum-Fan-Events endlich, wann Fans sich auf die Veröffentlichung der neuen Staffel einstellen können. Diese müssen sich noch eine ganze Weile gedulden: Staffel 5 soll erst im November 2022 anlaufen.

Die Botschaft überbringen durfte Imelda Staunton, die in der neuen Staffel die Rolle von Queen Elizabeth übernehmen wird. Diese meldete sich während des laufenden Fan-Events per Video-Beitrag zu Wort. Hier sah man sie am Set der Serie sitzen. Die Dreharbeiten zur kommenden Staffel, so erklärte die Schauspielerin ebenfalls, seien kürzlich angelaufen. Zudem bedankte sie sich bei ihren Vorgängerinnen Olivia Colman und Claire Foy, die zuvor die Rolle der Queen spielten.

Ein weiteres wichtiges Detail zur neues Staffel verriet kürzlich Serienschöpfer Peter Morgan. Dieser plante eigentlich, das royale Drama in Staffel fünf enden zu lassen. Nach intensiver Beratung sei man dann aber überein gekommen, der Komplexität der Geschichte mit einer Staffel nicht gerecht werden zu können. Daraufhin kündigte Morgen die Planung einer sechsten, dann aber wirklich finalen Staffel an.

Writer/creator Peter Morgan: “As we started to discuss the storylines for Series 5, it soon became clear that in order to do justice to the richness and complexity of the story we should go back to the original plan and do six seasons.”

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 9, 2020