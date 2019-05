The Cure werden ihr ‚DISINTEGRATION‘-Jubiläumskonzert livestreamen

Robert Smith von The Cure, 2018 in London, England. (Photo by Lorne Thomson/Redferns)

Am Donnerstag jährte sich die Veröffentlichung des ikonischen achten Studioalbums von The Cure, DISINTEGRATION, zum 30. Mal. Ein Jubiläum, das die Band um Robert Smith Ende Mai mit einer Werkschau begehen werden: Am 30. Mai führen die Briten DISINTEGRATION in Gänze im Sydney Opera House auf.

Fans, die sich nun ärgern, dass sie es nicht so kurzfristig nach Australien schaffen, bieten The Cure ein hübsches Trostpflaster an: Das komplette DISINTEGRATION-Jubiläumskonzert wird bei Facebook und YouTube im Livestream gezeigt.

Regisseur der Konzertaufnahmen wird der britische Filmemacher und langjährige The-Cure-Vertraute Nick Wickham sein. Robert Smith selbst sagt zum anstehenden Livestream:

„Wir freuen uns, das Jubiläum dieses ganz besonderen Albums mit euch allen zu feiern. Und denkt dran: Dieses Album wurde produziert, um es laut abzuspielen – also dreht’s auf!“

The Cure werden dieses Jahr, voraussichtlich an Halloween, ihr neues, noch titelloses Album veröffentlichen. Zuvor wird die Band dutzende Festival-Shows in ganz Europa spielen – und dabei sicher auch den ein oder anderen DISINTEGRATION-Song aufführen. Die Termine findet Ihr hier im Überblick: