Mit The Cure, Billie Eilish und Michael-Jackson-Debatte: Der neue Musikexpress – jetzt am Kiosk!

RECHTSRHEINISCHE SIRENE

Ungefähr genauso lange wie das achte Album des heulenden Gruftosauriers Robert Smith im Plattenschrank der Rockgeschichte steht, dauert jetzt schon die Recherche des Kollegen Götz in genau dieser Sache an: Denn am Samstag, 13. Mai 1989, schraubte er sich im mit Kleinstadtjugendfreunden vollgepackten himmelblauen Ascona die Serpentinen zur Freilichtbühne hinterm rechtsrheinischen Loreley-Felsen hoch, um das „The Cure Bizarre Special“ als sein erstes Open-Air überhaupt zu erleben. Gut, so richtig recherchiert hat er damals wohl noch nicht, sonst könnte er jetzt vielleicht auf Infos aus einem Block mit Spiralbindung zurückgreifen anstatt aus einem Hirn, das eher so einer Lose-Blatt-Sammlung gleicht. Immerhin erinnert er sich an den gigantischen Basslauf von „Gigantic“ der Pixies, seltsame Verrenkungen der noch wenig berühmten Sängerin der isländischen Sugarcubes und noch seltsamere, mystische Verrenkungen all der mit Bändern und Hüten verkleideten The-Mission-Fans im Vorprogramm – vor allem aber an die melancholieuphorisierenden Schauer der Hauptband, und daran, dass es bei deren Stück „Prayers Of Rain“ tatsächlich leicht zu regnen begann. Er erzählt das hier jetzt aber wirklich zum allerletzten Mal, weil die Kollegen längst die Schnauze voll haben von den alten Geschichten aus dem Gothicum. Die berichten stattdessen auf den folgenden Seiten von Erlebnissen aus englischen Pubs, hanseatischen Elbphilharmonien und Diners in Washington, D.C., die sind nicht nur viel frischer, sondern vor allem weitaus vollständiger.

