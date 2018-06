The Kooks lassen neuen Song „Fractured and Dazed“ hören

The Kooks sprang 2006 mit ihrem Debüt INSIDE IN/ INSIDE OUT – ziemlich beeindruckend – auf die Indie-Pop-Welle auf. Am 31. August erscheint bereits ihr fünftes Studioalbum namens LET’S GO SUNSHINE. Mit dem neuen Song „Fractured and Dazed“ wollen The Kooks einen Vorgeschmack auf die kommende Platte bieten:

https://youtu.be/lwemG8ZqFKQ Video can’t be loaded: The Kooks – Fractured and Dazed (https://youtu.be/lwemG8ZqFKQ)

In dem Song geht es laut Sänger Luke Pritchard um eine Liebe, an der man festhält, obwohl man genau weiß, dass man sie loslassen sollte.

Mit ihren neuen Songs werden The Kooks als Support Act der Rolling Stones am 22. Juni im Olympiastadion in Berlin und am 30. Juni in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart auftreten.

The Kooks‘ neues Album „Let’s Go Sunshine” – die Tracklist:

Intro Kids All The Time Believe Fractured and Dazed Chicken Bone Four Leaf Clover Tesco Disco Honey Bee Initials For Gainsbourg Pamela Picture Frame Swing Low Weight of the World No Pressure