The National und Phoebe Bridgers teilen gemeinsames Video zu „Walking On A String“

Foto: Corbis via Getty Images, Roberto Panucci - Corbis. All rights reserved.

The Nationals Matt Berninger hier 2019 beim „Ypsigrock Festival“ in Palermo, Italien.

The Nationals Matt Berninger und Indie-Sängerin Phoebe Bridgers haben ihr gemeinsames Video zu dem Song „Walking On A String“ geteilt. Dieser ist Teil der Netflix-Komödie „Zwischen zwei Farnen: Der Film“ und entstand in Zusammenarbeit mit Berningers Frau Carin Besser, Mike Brewer (Brewer & Shipley) sowie The Walkmens Walter Martin und Matt Barrick an der Gitarre und den Drums.

Das Musikvideo ist eine Art Making-of zum Song und wurde von Chris Sgroi und Berningers Bruder Tom produziert.

Aktuell befinden sich The National auf Tour. Sowohl ihr neues Studioalbum I AM EASY TO FIND als auch das aktuelle Live-Album NEW YORK’S BEACON THEATRE erschienen 2019.

The National live 2019 – hier sind die Deutschlandtermine:

01.12. Bochum – RuhrCongress Bochum

02.12. Köln – Palladium Köln

04.12. Münche – Zenith, die Kulturhalle

05.12. Stuttgart – Porsche-Arena

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zuletzt kündigten Matt Berninger und Co. außerdem ihr neues Live-Album JUICY SONIC MAGIC an. Das Drei-Kassetten-Boxset soll am 29. November als Teil des „Record Store Day“-Black-Friday erscheinen und von einer dazugehörigen Dokumentation begleitet werden.

„Juicy Sonic Magic – The Mike Millard Method“-Trailer:

Aufgenommen wurden die entsprechenden Konzerte am 24. und 25. September 2018 im Greek Theatre in Berkeley, Kalifornien. Dafür nutzte Produzent Erik Flannigan die sogenannte „Mike Millard Methode“ und griff auf das gleiche analoge Vintage-Equipment zurück, das die verstorbene Audio-Legende Millard bereits für seine Konzertaufnahmen der Rolling Stones, Led Zeppelins sowie Pink Floyds in den Siebzigern und Achtzigern verwendet hatte.

Bridgers aktuelles Album STRANGERS IN THE ALPS erschien 2017. Seitdem veröffentlichte sie 2018 als Teil der Band boygenius gemeinsam mit Lucy Dacus und Julien Baker eine selbstbetitele EP. Im Januar 2018 erschien außerdem ein Album ihres Duo-Projekts Better Oblivion Community Center, das sie gemeinsam mit Bright Eyes‘ Conor Oberst eingespielt hatte und das von Musikexpress-Autor Jochen Overbeck in seiner Rezension stolze fünf Sterne erhielt.