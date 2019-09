The National kündigen neues Live-Album „JUICY SONIC MAGIC“ an

Foto: Corbis via Getty Images, Roberto Panucci - Corbis. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





The National haben ihr neues Live-Album JUICY SONIC MAGIC angekündigt. Das Drei-Kassetten-Boxset soll am 29. November als Teil des „Record Store Day“-Black-Friday erscheinen.

„JUICY SONIC MAGIC“-Artwork:

Aufgenommen wurden die entsprechenden Konzerte am 24. und 25. September 2018 im Greek Theatre in Berkeley, Kalifornien. Dafür nutzte Produzent Erik Flannigan die sogenannte „Mike Millard Methode“ und griff auf das gleiche analoge Vintage-Equipment zurück, das die verstorbene Audio-Legende Millard bereits für seine Konzertaufnahmen der Rolling Stones, Led Zeppelins sowie Pink Floyds in den Siebzigern und Achtzigern verwendet hatte.

„The National“-Sänger Matt Berninger zeigte sich in einem Interview mit „Relix“ von Millards Vorgehensweise höchst beeindruckt:

„Ich sah Hunderte von Tapes, die er von Springsteen und so vielen anderen verschiedenen Künstler dieser Ära hatte und war total überwältigt. Einige davon habe ich gehört und sie klingen einfach einzigartig. Eine audiophile Person oder ein Plattenladenmitarbeiter würde vielleicht sagen, dass es auch das ist, was am Sound falsch ist, aber man fühlt sich ganz ehrlich viel präsenter beim Hören. Das hat bestimmt auch viel damit zu tun, auf welcher Anlage man sie hört, aber Mikes Aufnahmen haben einfach etwas, das einem das Gefühl gibt, vollkommen mit ihnen im Einklang zu sein.“

Begleitet wird JUICY SONIC MAGIC von einer Dokumentation mit dem Titel „Juicy Sonic Magic – The Mike Millard Method“, die sich detailliert mit Flannigans Verwendung der Millard-Methode auseinandersetzt. Regie führte dabei David DuBois.

„Juicy Sonic Magic – The Mike Millard Method“-Trailer:

Aktuell befinden sich The National auf Tour. Sowohl ihr neues Studioalbum I AM EASY TO FIND als auch das aktuelle Live-Album NEW YORK’S BEACON THEATRE erschienen 2019.

The National live 2019 – hier sind die Deutschlandtermine:

01.12. Bochum – RuhrCongress Bochum

02.12. Köln – Palladium Köln

04.12. Münche – Zenith, die Kulturhalle

05.12. Stuttgart – Porsche-Arena

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

4AD